Lilly môže získať schválenie novej tabletky na chudnutie ešte tento rok – trh očakáva miliardový potenciál

Americká farmaceutická spoločnosť Eli Lilly by mohla už do konca roka získať zrýchlené schválenie svojho nového prípravku na chudnutie orforglipron, a to v rámci nového zrýchleného schvaľovacieho procesu americkej FDA, ktorý trvá len 1 až 2 mesiace namiesto bežných desiatich.
Orforglipron je perorálny liek (tableta), ktorý napodobňuje hormón GLP-1 – podobne ako už dostupné injekčné prípravky spoločnosti Lilly (Mounjaro, Zepbound) alebo konkurenčné Ozempic a Wegovy od spoločnosti Novo Nordisk. Táto nová forma podania má potenciál zásadne zmeniť dostupnosť a cenovú politiku na trhu s liečbou obezity, ktorý čelí obrovskej dopytu, no trpí vysokými nákladmi. Napríklad ročné náklady na injekčné GLP-1 lieky dnes presahujú 8 000 USD, čo je podľa zdravotných poisťovní aj zamestnávateľov neudržateľné.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Goldman Sachs odhaduje, že ak bude tableta uvedená na trh o štvrťrok skôr, môže to pre Lilly znamenať dodatočný príjem až 1 miliardu USD.
Očakávaná cena lieku sa má pohybovať okolo 400 USD mesačne, čo by predstavovalo významne dostupnejšiu alternatívu voči súčasným injekčným formám.
Podľa analytikov z Jefferies a Citi je orforglipron ideálnym kandidátom na nový schvaľovací program FDA, pretože rieši závažný verejno-zdravotný problém – v USA trpí obezitou približne 40 % dospelých, môže byť lacnejšie vyrábaný ako konkurenčné peptidové tabletky (napr. od Novo Nordisk) a zároveň podporuje domácu výrobu – oblasť, ktorú nová administratíva Spojených štátov výrazne uprednostňuje.
Z klinického hľadiska už orforglipron preukázal zníženie telesnej hmotnosti o 12,4 %, pričom kompletné výsledky budú predstavené na konferencii Európskej asociácie pre štúdium diabetu vo Viedni.
Pre investorov ide o kľúčový moment – ak FDA skutočne schváli tento liek v zrýchlenom režime, Lilly môže výrazne posilniť svoju pozíciu na trhu liečby obezity, ktorého ročný objem by podľa niektorých prognóz mohol do konca dekády dosiahnuť až 150 miliárd USD.
Zatiaľ čo Novo Nordisk sa zameriava na technologicky náročnejšie peptidové formy, Lilly môže vďaka syntetickému charakteru svojho lieku získať výhodu nielen v rýchlosti výroby, ale aj v cenovej flexibilite.
Graf LLY.US (D1)
Akcie spoločnosti Eli Lilly sa aktuálne obchodujú na úrovni 747,48 USD, čo znamená, že sa cena priblížila k dôležitému technickému odporu v podobe SMA 100 (759,93 USD). Zároveň sa drží mierne nad EMA 50 (739,83 USD), ktorá momentálne funguje ako krátkodobá podpora.
RSI na úrovni 52,8 poukazuje na neutrálnu zónu, bez známok prekúpenosti alebo prepredanosti, čo ponecháva priestor na ďalší cenový pohyb oboma smermi.
Prieraz nad SMA 100 by otvoril priestor k vyšším úrovniam okolo 776 USD a ďalej k 800 USD.
Naopak, odmietnutie tejto rezistencie môže viesť ku korekcii späť na 715–720 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce úrovne podpory.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.