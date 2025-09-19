Akcie Spire Healthcare vyskočili o 16 %, spoločnosť zvažuje predaj

Akcie britskej súkromnej nemocničnej skupiny Spire Healthcare (SPI.L) v piatok vystrelili o 15,7 %, potom čo firma oznámila, že skúma strategické možnosti vrátane možného predaja spoločnosti. Akcie sa tým dostali na ročné maximum a zaznamenali najväčší jednodenný rast od mája 2021.
Spire, ktorá prevádzkuje 38 nemocníc a viac než 50 kliník, medicínskych centier a konzultačných pracovísk po celej Veľkej Británii, uviedla, že na procese spolupracuje s hlavným finančným poradcom Rothschild & Co.
Oznámenie prišlo krátko po správe televízie Sky News, ktorá v stredu informovala, že niektorí investori – vrátane aktivistického fondu Achilles Trust, ktorý je súčasťou Harwood Capital Management – vyvíjali tlak na vedenie Spire, aby zvažovalo predaj ako cestu k maximalizácii hodnoty pre akcionárov.
Záujem o konsolidáciu v britskom zdravotníckom sektore v posledných rokoch rastie a Spire ako významný hráč s rozsiahlo u sieťou zdravotníckych zariadení pôsobí ako atraktívny cieľ pre súkromný kapitál alebo väčšieho strategického kupcu.
Z pohľadu investorov je reakcia trhu jasným signálom dôvery v scenár akvizície, ktorá by mohla priniesť ďalšiu prémiu nad súčasnú trhovú cenu. Vývoj situácie bude závisieť od ďalších krokov vedenia Spire a od toho, či sa objavia konkrétne ponuky.
Akcie spoločnosti Spire Healthcare zaznamenali na dennom grafe prudký rast na úroveň 2,535 GBP, čo predstavuje najvyššiu cenu za posledný rok. Ide o výrazný cenový skok smerom nahor, ktorý prekonal oba kĺzavé priemery – EMA 50 (2,162 GBP) aj SMA 100 (2,127 GBP). RSI sa aktuálne nachádza na hodnote 71,5, teda v prekúpenom pásme, čo signalizuje silný nákupný záujem, ale zároveň upozorňuje na možnú krátkodobú korekciu alebo stabilizáciu po prudkom raste. Kľúčové teraz bude sledovať, či sa cena udrží nad hranicou 2,50 GBP, ktorá sa môže stať novou podporou.
