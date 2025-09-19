GE Healthcare zvažuje predaj svojej čínskej divízie kvôli geopolitickým a trhovým tlakom

Spoločnosť GE Healthcare (GEHC) podľa dôveryhodných zdrojov zvažuje predaj svojej čínskej divízie alebo hľadanie strategického partnera v regióne. Firma už podľa všetkého spolupracuje s poradcami na analýze možných scenárov, pričom v hre je úplný odpredaj aj čiastočný predaj podielu. Diskusie sú však stále v ranom štádiu a zatiaľ neexistuje presné ocenenie, hoci sa očakáva, že hodnota jednotky by mohla dosahovať miliardy dolárov.
Spoločnosť Bloomberg vo štvrtok ako prvá informovala o tomto zvažovanom kroku. Oficiálne vyjadrenie GE Healthcare k možnému predaju zatiaľ nebolo poskytnuté, iba hovorca uviedol, že firma nereaguje na trhové špekulácie, ale naďalej zostáva oddaná poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v Číne.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
GE Healthcare pôsobí v Číne prostredníctvom šiestich výrobných závodov a vyrába tu okrem iného CT a MRI prístroje. Tržby z čínskeho trhu sa však v roku 2024 prepadli približne o 15 %, pričom hlavnými dôvodmi sú clá, politické napätie a silnejúca domáca konkurencia. Finančný riaditeľ spoločnosti v júli oznámil, že firma plánuje presúvať výrobné kapacity do krajín s priaznivejším tarifným režimom.
Nejde o ojedinelý prípad – americké firmy čelia v Číne zhoršujúcim sa podmienkam. Podľa nedávneho prieskumu Americkej obchodnej komory v Šanghaji je optimizmus amerických firiem ohľadom ich päťročného výhľadu v Číne na historickom minime – iba 41 % firiem je pozitívnych, čo je pokles o 6 percentuálnych bodov oproti minulému roku.
Príklad GE nasleduje podobný krok spoločnosti Bristol Myers Squibb, ktorá oznámila predaj 60 % podielu vo svojej čínskej farmaceutickej joint venture.
Graf GEHC.US (D1)
Akcie spoločnosti GE Healthcare (GEHC) sa aktuálne obchodujú na cene 74,00 USD, teda tesne medzi EMA 50 (74,63 USD) a SMA 100 (73,21 USD). Po predchádzajúcom raste do oblasti okolo 78 USD došlo k odmietnutiu vyšších cien a návratu späť k oblasti technických kĺzavých priemerov, ktoré teraz plnia úlohu kľúčovej podpory. RSI sa nachádza na úrovni 48,1, teda v neutrálnom pásme, čo naznačuje absenciu silného momenta v smere nákupov či predajov.
Technicky vzaté sa cena aktuálne testuje v zóne 73–75 USD, ktorá bude určujúca pre ďalší krátkodobý vývoj. Udržanie nad touto oblasťou by mohlo viesť k novému rastovému impulzu a pokusu o návrat k rezistencii okolo 78 USD. Prerazenie pod SMA 100 by naopak znamenalo oslabenie štruktúry a otvorilo by cestu k hlbšej korekcii s možnou podporou v oblasti okolo 70 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.