Lilly vidí vodcovstvo v liečbe obezity mimo USA, s dôrazom na stratégiu zameranú na spotrebiteľa

Eli Lilly sa čoraz viac profiluje ako globálny líder v liečbe obezity, rozširujúc svoju pôsobnosť ďaleko za hranice USA. Firma využíva podobný model, aký sa osvedčil v USA – stratégiu orientovanú na spotrebiteľa – aj v Európe, Ázii, Latinskej Amerike a na Strednom východe. Kľúčovými sú začiatky len tam, kde má supply (zásobovanie) dostatočnú kapacitu, partnerstvá s digitálnymi/telemedicínske platformy a rôzne formy dodania lieku Mounjaro.
Stratégiu rozšírenia na medzinárodné trhy
Patrik Jonsson, prezident Lilly pre medzinárodné operácie, uviedol, že spoločnosť replikuje svoj americký komerčný model aj v iných regiónoch. To zahŕňa partnerstvá s telemedicínou a e-commerce platformami, najmä tam, kde pacienti platia lieky priamo. V Číne Lilly spolupracuje s online gigantmi ako Alibaba a JD.com.
Lilly uviedla svoj liek proti obezite Mounjaro v tomto roku v niekoľkých krajinách vrátane Mexika, Brazílie, Indie a Číny. Napriek tomu, že vo väčšine týchto trhov vstúpila neskôr ako konkurent Novo Nordisk s Wegovy, v Európe už získala silný trhový podiel. Niektoré oneskorenia bol celkom zámerné – Lilly čakala, až bude zabezpečená spoľahlivá ponuka, aby sa vyhla obmedzeniam výroby, ako ich zažíval Novo Nordisk.
Formy dodania a zásobovanie
Pre podporu celosvetového rozšírenia Lilly používa viacero formátov lieku Mounjaro, ako sú auto-injektory a liekovky (vialy). Táto flexibilita pomáha riešiť výrobné a logistické problémy v rôznych častiach sveta.
Súťažné postavenie a riziká
Aj keď Novo Nordisk prišiel prvý s GLP-1 liekom pre obezitu (Wegovy) v roku 2021, Lilly podľa najnovších údajov vedie v celkovom počte predpisov pre lieky proti obezite. Rastúci dopyt kladie nároky na výrobu, reguláciu a udržateľnosť v zásobovaní.
Medzi výzvy patrí udržanie stabilnej výroby, riešenie rozdielov v regulačných požiadavkách vo svete a zabezpečenie prístupu pre pacientov tam, kde náklady nie sú hradené zdravotnými poisťovňami. Konkurencia, cena a podmienky úhrady zostávajú kľúčové faktory.
Čomu venovať pozornosť
-
Rýchlosť, akou Lilly bude schopné navýšiť výrobu, aby uspokojilo globálny dopyt bez výpadkov.
-
Ako regulátori v rôznych krajinách budú reagovať – otázky bezpečnosti, ceny a dostupnosti liekov proti obezite.
-
Ako zareaguje konkurencia, najmä Novo Nordisk, keď Lilly intenzívne vstupuje na nové trhy.
-
Vývoj nových typov liekov proti obezite – najmä orálne GLP-1 lieky ako orforglipron a nové formy podania.
