Lufthansa čelí fiasku s biznis triedou na lietadlách 787

- Certifikácia novej biznis triedy Allegris na lietadlách 787 sa oneskoruje, schválené sú zatiaľ len 4 sedadlá.
- Lufthansa môže byť nútená blokovať väčšinu prémiových miest až do júna 2026.
- Prevádzka lietadiel je pre obmedzenie výrazne menej výnosná – biznis trieda je kľúčová pre ziskovosť diaľkových liniek.
- Spoločnosť zvažuje, či odloží vyradenie starších lietadiel, aby si zachovala dostatočnú kapacitu v prémiovom segmente.
Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa čelí vážnym komplikáciám v súvislosti s novou biznis triedou Allegris na svojich lietadlách Boeing 787 Dreamliner. Kvôli zdržaniu v procese certifikácie sedadiel zo strany amerického úradu FAA (Federal Aviation Administration) môže byť nútená naďalej blokovať takmer celú sekciu biznis triedy až do konca júna 2026 – teda do začiatku hlavnej cestovnej sezóny.
Aktuálne sú na týchto lietadlách povolené len štyri miesta v biznis triede, pričom zvyšok kabíny zostáva nepredajný. Certifikácia mešká kvôli technickým detailom – konkrétne ide o spôsob uchytenia sedadiel ku konštrukcii trupu lietadla. Podľa zdrojov blízkych rokovaniam by ďalšia inšpekcia FAA mala prebehnúť vo februári, no výsledok a termín schválenia zostávajú nejasné. Lufthansa uviedla, že Boeing a výrobca sedadiel Collins Aerospace intenzívne pracujú na riešení, avšak neposkytla žiadny konkrétny harmonogram.
Lietadlá Boeing 787 s nevyužiteľnou biznis triedou už boli nasadené do prevádzky – prvý komerčný let sa uskutočnil v októbri 2025. Lufthansa ich využíva primárne na výcvik pilotov, keďže Dreamliner je novinkou vo flotile. Obmedzená prevádzka je však z hľadiska ziskovosti neefektívna, keďže prémiové kabíny patria k najvýnosnejším častiam lietadiel, najmä v období rastúceho dopytu po luxusnejšom cestovaní.
Ironicky, produkt Allegris, ktorý mal konkurovať špičkovej biznis triede leteckých spoločností ako Emirates, Qatar Airways či Singapore Airlines, je plne certifikovaný a nasadený napríklad na lietadlách Airbus A350. Na Boeingu 787 však zostáva „luxusnou kabínou duchov“.
Lufthansa sa nachádza v náročnej situácii, pretože oneskorenie certifikácie môže viesť k ďalšiemu odkladu vyradenia starších typov lietadiel, napríklad Airbusov A340, aby si zachovala dostatočnú kapacitu v prémiovom segmente. Situáciu zhoršuje aj fakt, že Lufthansa je spúšťacím zákazníkom ďalšieho modelu Boeing 777X, ktorého dodanie bolo odložené až na rok 2027.
Graf LHA.DE (D1)
Akcie spoločnosti Lufthansa sa obchodujú okolo úrovne 8,75 EUR, pričom v posledných dňoch došlo k výraznému rastu po predchádzajúcej korekcii. Cena sa odrazila od kĺzavého priemeru EMA 50 (8,33 EUR), ktorý aktuálne slúži ako krátkodobá podpora. Dlhodobejší priemer SMA 100 sa nachádza na úrovni 7,87 EUR a ukazuje na stabilný rastový trend od októbra 2025. RSI sa pohybuje na úrovni 55,6, teda v neutrálnej zóne, čo naznačuje, že cena má priestor na ďalší rast bez rizika prekúpenosti. Z pohľadu technickej analýzy pôsobí odraz od EMA 50 ako potvrdenie záujmu kupujúcich a môže byť impulzom na otestovanie lokálnej rezistencie v oblasti 8,90–9,05 EUR. Naopak, najbližšiu podporu možno hľadať práve na úrovni EMA 50, prípadne nižšie, okolo úrovne 8,10 EUR, kde predtým došlo ku konsolidácii.
Zdroj: xStation5
