Lufthansa stavia na amerických zákazníkov a prémiovú ponuku na obnovu rastu

- Lufthansa sa zameriava na americký trh a prémiové služby ako nástroj na podporu rastu.
- V roku 2026 plánuje 6 % nárast kapacity na diaľkových letoch, podporený dodávkami nových lietadiel.
- Nové linky a vyššia frekvencia spojov budú zamerané najmä na menšie americké mestá s rastúcou obchodnou aktivitou.
- Spomalenie rastu v Európe a na krátkych letoch súvisí so zvýšeným zdanením a reštrukturalizáciou siete.
- Lufthansa sa zameriava na americký trh a prémiové služby ako nástroj na podporu rastu.
- V roku 2026 plánuje 6 % nárast kapacity na diaľkových letoch, podporený dodávkami nových lietadiel.
- Nové linky a vyššia frekvencia spojov budú zamerané najmä na menšie americké mestá s rastúcou obchodnou aktivitou.
- Spomalenie rastu v Európe a na krátkych letoch súvisí so zvýšeným zdanením a reštrukturalizáciou siete.
Letecká spoločnosť Lufthansa plánuje využiť silný dopyt na americkom trhu na rast tržieb a obnovenie ziskovosti. Kľúčovú úlohu má zohrávať expanzia transatlantických letov a uvedenie novej prémiovej triedy Allegris, ktorá má priniesť dvojciferný rast výnosov v tomto segmente.
Podľa generálneho riaditeľa Carstena Spohra pochádza už takmer 60 % predaja leteniek z USA, zatiaľ čo Európa tvorí len 40 %, čo predstavuje výrazný posun oproti minulosti. Lufthansa sa zameriava predovšetkým na menšie americké mestá, kde vidí rastový potenciál – napríklad linka Frankfurt–Raleigh-Durham bude od budúceho roka premávať denne namiesto trikrát týždenne a Frankfurt–St. Louis bude obsluhovaný päťkrát týždenne.
Spohr poukázal na rastúce obchodné väzby medzi USA a Nemeckom, napríklad vďaka prítomnosti farmaceutickej spoločnosti Bayer v St. Louis alebo automobiliek v Charlotte. Nová produktová ponuka Allegris cieli na náročnejších cestujúcich a v kombinácii s vyššou frekvenciou letov by mala prispieť k rastu marží.
V roku 2026 plánuje Lufthansa zvýšiť kapacitu na diaľkových linkách o 6 %, zatiaľ čo celkový rast kapacity má dosiahnuť približne 3,5 %. Hlavným ťahúňom budú nové širokotrupé lietadlá, ktorých dodávky majú prebiehať každé dva týždne, čím spoločnosť doženie meškania spôsobené výrobcami Airbus a Boeing.
Naopak, rast na krátkych trasách bude obmedzený, najmä kvôli vysokým daniam a poplatkom v Nemecku. Lufthansa preto efektívnejšie integruje svoje prepojenia cez huby, čo jej umožní rásť bez potreby zavádzať nové priame spojenia do všetkých menších destinácií.
Lufthansa očakáva, že sa v roku 2026 dostane na 98 % svojej predpandemickej kapacity, zatiaľ čo konkurenti ako Air France-KLM a IAG (British Airways) už tieto úrovne prekročili.
Graf LHA.DE (D1)
Akcie spoločnosti Lufthansa sa obchodujú na úrovni 8,578 EUR, čo predstavuje najvyššie hodnoty od augusta 2025. Cena sa stabilne pohybuje nad kĺzavými priemermi, pričom EMA 50 je na 7,945 EUR a SMA 100 na 7,739 EUR. Táto konfigurácia potvrdzuje silné býčie nastavenie. RSI dosahuje hodnotu 62,9, čo signalizuje zvýšený nákupný záujem, no stále sa nachádza pod úrovňou prekúpenia. Po predchádzajúcej krátkej korekcii sa cena odrazila od EMA 50 a pokračuje v rastúcom trende. Najbližšou rezistenciou je psychologická úroveň 8,60 EUR, zatiaľ čo dôležitú podporu tvorí pásmo 7,95–8,00 EUR, kde sa nachádza EMA 50.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Lam Research rastú potom, čo noví analytici zvýšili odporúčania!
Oracle rastie vďaka pokroku v rokovaniach s TikTok
US Open: Wall Street ukončuje týždeň silným rastom
UnitedHealth odhaľuje nedostatky v auditoch, sľubuje reformy a väčšiu transparentnosť
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.