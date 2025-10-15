LVMH prekvapil svojimi tržbami. Je móda opäť v priazni investorov❓

- Silný obrat v tržbách spoločnosti LVMH a 13 % nárast ceny akcií pri otvorení po kvartálnom prekvapení.
- Rast predaja v Číne a prekonanie odhadov vo väčšine segmentov.
- Pozitívny výhlaď na rok 2026 vďaka zlepšujúcim sa trendom v Ázii a stabilizujúcemu sa dopytu v USA a Európe.
LVMH (MC.FR) vo svojej najnovšej kvartálnej správe zaznamenal prekvapivo pozitívny obrat, čo naznačuje, že luxusná móda si možno opäť získava priazeň investorov. Po dvoch kvartáloch poklesu sa spoločnosti LVMH podarilo zastaviť trend oslabujúceho dopytu po luxusnom tovare, pričom vykázala 1 % organický rast tržieb a výrazné zlepšenie v kľúčových segmentoch – najmä silný dopyt po značkách Moët & Chandon a Dior. Toto prekvapenie spôsobilo viac než 13 % nárast ceny akcií pri otvorení trhu, čo krátko viedlo k pozastaveniu obchodovania pre vysokú volatilitu.
Výsledky za tretí kvartál zároveň ukázali zlepšenie v regiónoch, ktoré predtým zaznamenali pokles. V Číne tržby vzrástli o 2 % po predchádzajúcom 9 % prepade v prvej polovici roka, čo sa považuje za skorý signál zotavenia (potvrdený aj dnešnými CPI údajmi z Číny, ktoré poukázali na rastúci dopyt po luxusných šperkoch napriek pretrvávajúcej všeobecnej deflácii).
Všetky divízie prekonali očakávania analytikov, pričom segment módy a koženého tovaru klesol menej, ako sa predpokladalo (-2 % vs. -3,5 %).
Kľúčové výsledky a výhľady:
Tržby LVMH v Q3: €18,28 mld. (+1 % r/r; očakávanie: -0,72 %)
Móda a kožený tovar: -2 % (očak.: -3,48 %), tržby €8,50 mld. (-7,1 % r/r)
Víno a liehoviny: +1 % (očak.: -3,18 %), tržby €1,33 mld. (-4 % r/r)
Parfumy a kozmetika: +2 % (očak.: +1,73 %), tržby €1,96 mld. (-2,7 % r/r)
Hodinky a šperky: +2 % (očak.: +1,05 %), tržby €2,32 mld. (-2,8 % r/r)
Selektívny maloobchod: +7 % (očak.: +4,61 %), tržby €3,99 mld. (+1,7 % r/r)
Regionálne predaje:
USA: +3 % (očak.: +1,93 %)
Ázia bez Japonska: +2 % (očak.: -3,63 %)
Európa: -2 % (očak.: +1,5 %)
Analytici z JP Morgan a Morgan Stanley predpovedajú ďalšie zlepšovanie, s možným návratom k udržateľnému rastu v roku 2026, najmä vďaka obnoveniu dopytu v Číne a stabilizácii v USA a Európe.
Organický rast tržieb LVMH podľa divízií, Q3 2025. Zdroj: XTB
Výhlaď:
Vedenie spoločnosti a poprední analytici poukazujú na postupné zotavovanie, pričom najvýraznejšie oživenie sa očakáva v Ázii mimo Japonska (najmä v Číne, ktorá je kľúčovým trhom pre luxusný tovar), a ďalší rastový potenciál podporujú vysoké úspory čínskych spotrebiteľov po pandémii. Vedenie zároveň upozorňuje, že porovnávací základ v Q4 bude náročnejší, no silná viditeľnosť značiek na podujatiach, ako sú prezentácie Louis Vuitton a Dior, podporuje pozitívny výhlaď na budúci rok.
Očakáva sa, že rok 2026 prinesie jednoduchšie medziročné porovnania, čo poskytne pevný základ pre oživenie globálneho luxusného sektora.
Najnovšie kvartálne výsledky LVMH a dynamický rast ceny akcií spoločnosti jasne naznačujú, že módny a luxusný sektor sa po období neistoty a poklesu môže opäť dostávať do priazne investorov. Obrat LVMH, vyjadrený 13 % skokom ceny akcií, je silným signálom, najmä keďže zlepšenie predaja je viditeľné aj v kľúčových segmentoch a náročných trhoch ako Čína.
Dôležité je, že oživenie sa netýka iba parížskeho giganta. V posledných dňoch zaznamenali solídny rast aj ďalšie spoločnosti v odvetví, ako napríklad Kering.
Zatiaľ čo doteraz sa zlepšenie sentimentu vysvetľovalo najmä krátkodobou špekuláciou na obrat, nové údaje z LVMH ukazujú, že obrat vo valuáciách je teraz poháňaný reálnymi, lepšími než očakávanými finančnými výsledkami.
LVMH Q3 2025: Organický rast tržieb podľa regiónov (skutočnosť vs. očakávanie). Zdroj: XTB
Akcie LVMH dnes odštartovali obchodovanie s jasným rastovým gapom a prerazili späť nad svoj 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer, ktorý predtým pôsobil ako významná rezistenčná úroveň v klesajúcom trende akcie.
Zdroj: xStation
