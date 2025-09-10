Lyft a May Mobility spúšťajú prvý pilot robotaxi v Atlante, cieľom je expanzia s nízkymi nákladmi

Spoločnosť Lyft vstúpila do sveta autonómnej mobility spustením svojho prvého pilotného projektu robotaxi v Atlante v spolupráci s firmou May Mobility. Pilot umožňuje cestujúcim v štvrti Midtown objednať si jazdu upravenými minivanmi Toyota Sienna cez aplikáciu Lyft, čím spoločnosť vstupuje do priestoru autonómnej prepravy osôb.
Prehľad pilotu a vlastnosti služby
Flotilu tvoria hybridné vozidlá Toyota Sienna vybavené pokročilými senzormi – lidarom, radarom a kamerami. Vozidlá prevádzkuje spoločnosť May Mobility a nie Lyft priamo. Na prednom sedadle je prítomný operátor, ktorý v prípade potreby zasiahne. Ceny sú porovnateľné s bežnými jazdami cez Lyft.
Strategický kontext a konkurenčné prostredie
Atlanta už má skúsenosti s autonómnou dopravou – Uber a Waymo tu od júna ponúkajú plne autonómne jazdy. Pilotný projekt Lyftu je v menšom rozsahu, pokrýva asi 7 štvorcových míľ v Midtown oblasti. Napriek tomu ide o dôležitý návrat Lyftu do pretekov o autonómne vozidlá, a to formou nízkonákladovej stratégie založenej na partnerstvách.
Stratégia s nízkymi nákladmi a plány na expanziu
Lyft sa vyhýba vysokým kapitálovým výdavkom tým, že spolupracuje s tretími stranami, ako sú May Mobility, Benteler Mobility (využívajúci technológiu Mobileye) a Baidu. Tento model mu umožňuje efektívne rozširovanie do ďalších trhov vrátane autonómnych shuttle liniek a plánovanej expanzie v Európe prostredníctvom vozidiel Apollo Go RT6 od Baidu.
Výhľad rastu
Aj keď ide o pilot menšieho rozsahu, Lyft dúfa, že v budúcnosti rozšíri svoju flotilu na stovky až tisíce robotaxi. V roku 2026 plánuje spustiť autonómny shuttle s Benteler Mobility a zároveň prevádzkova
