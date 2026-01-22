Market Wrap: Čo odhalila zápisnica z rokovania ECB❓

-
Krátko pred 14:00 sa európske trhy obchodujú v pozitívnej nálade. Indexy nadväzujú na býčí impulz zo začiatku obchodnej seansy. Nemecký DAX posilňuje o 1,1 %, francúzsky CAC40 o 1,15 % a britský FTSE100 o 0,4 %. Zároveň výrazne vyniká poľský index WIG20, ktorý aktuálne pridáva 1,5 %.
Investori na starom kontinente sa zameriavajú na niekoľko spoločností:
Akcie Ubisoftu (UBI.FR) klesli o 34 % po oznámení masívneho reštrukturalizačného programu. Spoločnosť zastavuje vývoj šiestich hier (vrátane remaku Prince of Persia: The Sands of Time), odkladá sedem ďalších titulov, zatvára dve štúdiá a reorganizuje svoje aktivity do piatich nových „kreatívnych domov.“
Na nemeckom trhu sa pozornosť sústreďuje na akcie Volkswagenu (VOW1.DE), ktoré sa vyšplhali na vrchol indexu DAX po tom, čo najväčšia európska automobilka oznámila lepší než očakávaný finančný výsledok za rok 2025 v automobilovej divízii.
Akcie Deutsche Boerse AG (DB1.DE) vzrástli o 3 % po oznámení záväznej dohody o akvizícii spoločnosti Allfunds Group Ltd v transakcii, ktorá oceňuje poskytovateľa fondových služieb na približne 5,3 miliardy EUR.
- Futures na americké indexy pokračujú v raste po tom, čo Donald Trump včera ustúpil od zavedenia ciel voči krajinám, ktoré odmietli americké prevzatie Grónska. Aktuálne US100 posilňuje o 0,8 % a US500 o 0,5 %.
- Zápisnica zo zasadnutia ECB ukázala, že väčšina centrálnych bankárov považuje aktuálne nastavenie menovej politiky za primerané základnému scenáru, čo naznačuje, že ponechanie úrokových sadzieb na súčasnej úrovni je „rozumná cesta“.
- Austrálsky dolár dnes dominuje na devízovom trhu, keď po zverejnení najnovších údajov z trhu práce v Austrálii posilnil až o 0,7 % voči americkému doláru. Nečakaný pokles nezamestnanosti opäť zvýšil pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb zo strany RBA, čo posunulo AUDUSD na viacročné maximá.
- Okrem austrálskeho dolára sa darí aj novozélandskému doláru (NZD). Najväčšie straty zaznamenáva britská libra a japonský jen. Americký dolár zastavuje zotavovanie voči euru.
- Na komoditnom trhu sledujeme zastavenie rastu cien zlata (v dôsledku poklesu geopolitického napätia), ďalší rast cien zemného plynu (NATGAS) pred rolovaním kontraktov a pokračujúce oslabovanie WTI ropy.
- Neskôr počas dňa sa pozornosť investorov zameria na výsledky firiem z Wall Street a makroekonomické údaje, vrátane: HDP USA, PCE inflácie, zásob plynu podľa EIA a zásob ropy podľa DOE.
