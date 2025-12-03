Marvell kupuje Celestial AI za 3,25 miliardy USD — strategická investícia do optickej AI infraštruktúry

-
Spoločnosť Marvell oznámila akvizíciu Celestial AI za 3,25 miliardy USD v hotovosti a akciách na podporu rastu v oblasti AI infraštruktúry.
-
Celestial AI vyvíja technológiu Photonic Fabric, ktorá umožňuje optické prepojenie s priepustnosťou až 16 Tbps na čip – výrazne viac než bežné elektrické riešenia.
-
Marvell dosiahol silné výsledky v 3. kvartáli a očakáva, že v roku 2026 jeho tržby dosiahnu až 10 miliárd USD.
-
Plný finančný prínos z akvizície sa očakáva až od roku 2028, čo potvrdzuje dlhodobý strategický zámer spoločnosti.
-
Spoločnosť Marvell Technology oznámila 2. decembra 2025 akvizíciu firmy Celestial AI v hodnote približne 3,25 miliardy USD v hotovosti a akciách. Cieľom tohto kroku je posilniť postavenie Marvellu v oblasti AI a cloudových dátových centier prostredníctvom prelomovej technológie optického prepojenia – Photonic Fabric. Táto technológia má potenciál nahradiť tradičné elektrické spoje a priniesť vyššiu priepustnosť, efektivitu a škálovateľnosť.
Čo prináša Celestial AI – fotonická technológia novej éry
Celestial AI vyvíja tzv. Photonic Fabric – optickú technológiu prepojenia, ktorá využíva svetlo namiesto elektrických signálov na prenos dát medzi čipmi, pamäťou a prepínačmi. Prvá generácia čipletov ponúka priepustnosť až 16 Tbps na čip, čo je desaťnásobok súčasných štandardov.
Optické prepojenia prinášajú nižšiu latenciu, úsporu miesta a lepšiu energetickú efektivitu – ideálne pre rozsiahle AI systémy. Marvell plánuje túto technológiu integrovať do vlastných produktov.
Finančné výsledky a rámec dohody
Okrem akvizície oznámil Marvell aj silné výsledky za tretí kvartál – tržby medziročne vzrástli o 37 % na 2,07 miliardy USD, zisk na akciu dosiahol 0,76 USD. Na štvrtý kvartál firma očakáva tržby okolo 2,2 miliardy USD.
Suma akvizície bude pozostávať z 1 miliardy USD v hotovosti a 27,2 milióna akcií Marvell, ohodnotených na približne 2,25 miliardy USD. Ďalšie akcie budú vyplatené pri dosiahnutí míľnikov v tržbách – až 2 miliardy USD do konca fiškálneho roka 2029.
Strategický význam akvizície
Akvizíciou Celestial AI posilňuje Marvell svoje schopnosti v oblasti konektivity pre AI a cloud. Photonic Fabric je považovaný za kľúčovú technológiu pre budúce AI dátové centrá – vďaka vyššej šírke pásma, nižšej latencii a energetickej efektívnosti.
Marvell sa tak stáva vážnym konkurentom firiem ako Nvidia či Broadcom. Hoci plný finančný prínos sa očakáva až v roku 2028, ide o dlhodobú strategickú investíciu do rastúceho trhu.
Riziká a výzvy
Uzavretie transakcie sa predpokladá v 1. štvrťroku 2026. Výzvou bude začlenenie technológie do produktového portfólia a jej komercializácia. Úspech bude závisieť od rastúcej dopytu po AI infraštruktúre novej generácie.
