McKesson zvýšila výhľad zisku vďaka dôrazu na onkológiu a špecializované služby

Americký distribútor liekov McKesson v utorok zvýšil svoj ziskový výhľad na fiškálny rok 2026, keď oznámil stratégiu zameranú na rastovo atraktívnejšie a ziskovejšie segmenty, najmä v oblasti onkológie a špecializovanej starostlivosti. Spoločnosť teraz očakáva upravený zisk v rozmedzí 38,05 až 38,55 USD na akciu, oproti predchádzajúcej predikcii 37,10 až 37,90 USD. Revidovaný bol aj dlhodobý cieľ rastu zisku – z predchádzajúcich 12–14 % na 13–16 % ročne.
Akcie spoločnosti po oznámení vzrástli o približne 3 %, keďže investori ocenili presun k vysoko marginálnym činnostiam a jasnú rastovú víziu. Podľa generálneho riaditeľa Briana Tylera McKesson vďaka konzistentnému riadeniu a prevádzkovej efektivite prináša „významný dopad naprieč celým zdravotníckym ekosystémom“.
Spoločnosť minulý týždeň zároveň predstavila novú organizačnú štruktúru, vrátane samostatnej divízie zameranej na onkológiu a multiodborovú starostlivosť. Tento segment, ktorý zahŕňa liečbu rakoviny, služby v oblasti sietnice a distribúciu špecializovaných liekov, má rásť tempom 13–16 % ročne, čo je najrýchlejšie spomedzi všetkých divízií spoločnosti.
Ďalšie rastové piliere spoločnosti:
-
Prescription Technology Solutions – nástroje na zabezpečenie dostupnosti liečby a podporu adherence pre biotechnologické firmy, s cieľovým rastom 10–13 % ročne.
-
Severná Amerika – farmaceutická divízia – tradičná distribúcia liekov s odhadovaným rastom 5–8 % ročne.
Analytici hodnotili aktualizáciu ako pozitívny signál pred dnešným investičným dňom spoločnosti. Podľa spoločnosti Evercore ISI oznámenie prekonalo očakávania trhu, pričom pozornosť investorov sa bude zameriavať aj na aktuálne výzvy v oblasti tvorby cien liekov.
McKesson taktiež oznámila, že počas dnešného investor day poskytne aktualizáciu ohľadom plánovaného oddelenia divízie Medical-Surgical Solutions, ktorá by sa mohla osamostatniť ako samostatný subjekt.
Graf MCK.US (D1)
Akcie spoločnosti McKesson v reakcii na zvýšený ziskový výhľad prudko posilnili a aktuálne sa obchodujú na úrovni 744,74 USD, čím dosiahli nové historické maximum. Rast ceny prišiel po období konsolidácie a je sprevádzaný jasne býčím technickým nastavením. Cena sa nachádza nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (697,24 USD) a SMA 100 (704,57 USD), ktoré majú zároveň rastúci sklon, čo potvrdzuje pokračujúci strednodobý aj dlhodobý rastový trend. RSI indikátor sa zvýšil na 64,5, teda blízko prekúpenej zóny, ale stále s priestorom na ďalší rast.
Zdroj: xStation5
