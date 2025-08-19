Medtronic pridá dvoch nezávislých členov do predstavenstva po vstupe Elliotta a zvyšuje výhľad zisku

Spoločnosť Medtronic, popredný výrobca zdravotníckych zariadení, v utorok oznámila, že rozšíri svoje predstavenstvo o dvoch nových nezávislých členov, po tom, čo sa Elliott Investment Management stal jedným z jej najväčších akcionárov. Novými členmi sa stanú skúsení odborníci v oblasti med-tech — John Groetelaars a Bill Jellison.
Okrem toho firma zvýšila svoj výhľad upraveného zisku na fiškálny rok 2026 na 5,60 až 5,66 USD na akciu, oproti pôvodnému rozpätí 5,50 až 5,60 USD, čo odráža pozitívnejší pohľad na prevádzkový výkon a efektívnejšie riadenie nákladov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Medtronic zároveň znížil odhad dopadu ciel uvalených administratívou prezidenta Trumpa z pôvodne očakávaných 200–350 miliónov USD na približne 185 miliónov USD za celý fiškálny rok.
Spoločnosť plánuje vytvoriť dva nové výbory pod vedením generálneho riaditeľa Geoffa Marthu, ktoré budú zahŕňať novo vymenovaných členov. Jeden výbor sa zameria na rast prostredníctvom fúzií, akvizícií, investícií do výskumu a vývoja a možných odpredajov aktív, druhý na zvyšovanie ziskovosti.
Medtronic tiež oznámil, že v polovici roka 2026 usporiada Deň pre investorov, kde podrobne predstaví výsledky práce oboch výborov a ďalší strategický výhľad.
Napriek pozitívnym krokom smerujúcim k optimalizácii štruktúry a rastu akcionárskej hodnoty, akcie spoločnosti v premarkete klesli o 1,7 %, pravdepodobne v reakcii na oznámenie zmien vo vedení alebo očakávania ďalších krokov zo strany Elliotta.
Graf MDT.US (D1)
Akcie spoločnosti Medtronic pokračujú v pozitívnom trende, pričom aktuálne testujú cenovú hladinu 92,83 USD. Cena sa stabilne drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (89,69 USD) a SMA 100 (86,89 USD), čo potvrdzuje rastové momentum.
RSI na úrovni 59,7 poukazuje na zdravý rast bez známok prekúpenosti, čo zvyšuje pravdepodobnosť potenciálneho prielomu nad aktuálnu rezistenciu.
MACD zostáva v rastovej fáze, histogram je v pozitívnom pásme a signálna krivka nad nulou, čo ďalej podporuje nákupnú náladu investorov.
Najbližšia podpora sa nachádza v pásme 89,70–90,00 USD, kde sa zbiehajú kĺzavé priemery a predchádzajúce cenové konsolidácie. Celkovo graf potvrdzuje býčí technický sentiment s výhľadom na pokračovanie rastu, pokiaľ dôjde k prielomu nad aktuálne maximá.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.