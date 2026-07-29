Menej jastrabie slová a holubičie vyhýbanie sa odpovediam. EURUSD počas otázok a odpovedí Kevina Warsha na úrovni 1,1450

Kľúčové body zo stretnutia Q&A
- „Rodinná hádka" v FOMC: Warsh priznal, že žiadal o ostrú, vecnú diskusiu vnútri výboru a takú aj dostal („good family fight"). Napriek trom odlišným hlasom požadujúcim zvýšenie sadzieb zdôraznil, že samotné rozhodnutie o ponechaní sadzieb bez zmeny malo jasnú väčšinu.
- Žiadna posadnutosť jednotlivými dátami: Zaznamenal niektoré povzbudivé inflačné signály, no zdôraznil, že júnové číslo Core CPI nemalo kľúčový vplyv na rozhodnutie. Fed nemieni „so zadrženým dychom" čakať na každú ďalšiu publikáciu ani sa opierať o jediný ukazovateľ.
- Všetky možnosti sú na stole: Dnešná nečinnosť je „začiatkom príbehu, nie jeho koncom". Ak inflácia zostane na zvýšenej úrovni, zvyšovanie úrokových sadzieb ostáva reálnou možnosťou.
- Ignorovanie šokov neprichádza do úvahy: Fed nemieni predstierať, že hospodárske šoky (napr. na energetickom či geopolitickom trhu) nemajú význam. Banka skúma, či sa ich účinky nerozlievajú širšie do ekonomiky.
- Odstup od trhu: Fed chce dať trhom priestor na samostatné oceňovanie situácie a nemieni umelo narúšať trhové signály (napr. rastúce výnosy dlhopisov).
Ako čítať vyhýbavý postoj Warsha?
Majstrovské „vyhýbanie sa" a absencia záväzkov
Stretnutie Q&A v podaní Warsha bolo učebnicovým príkladom centrálneho bankára, ktorý hovorí veľa, ale nedeklaruje absolútne nič konkrétne. Vyhýbal sa jednoznačným odpovediam na otázky o budúcej trajektórii sadzieb (najmä v kontexte septembra) a dôsledne budoval naratív, že Fed nedáva a nedá žiadne prísľuby do budúcnosti.
Riadenie očakávaní bez prijímania rozhodnutí
Warsh uplatnil taktiku „dvoch koľají". Na jednej strane upokojuje trh poukazovaním na povzbudivé údaje o inflácii a odolnosti ekonomiky, na druhej strane drží strašiak v podobe možného zvyšovania sadzieb, ak sa inflačné šoky utrvalí.
Takáto konštrukcia mu umožňuje udržiavať jastrabí postoj trhu (čo samo o sebe ochladzuje ekonomiku prostredníctvom vyšších výnosov) bez toho, aby Fed musel sadzby skutočne zvyšovať.
Normalizácia rozporov vo vnútri Fedu
Predstavenie troch nesúhlasných hlasov ako zdravej „rodinnej diskusie" (family fight) malo za cieľ ukázať silu a otvorenosť nového predsedu, nie rozkol či slabosť výboru. Warsh tým naznačuje: líšime sa v názoroch, ale situáciu máme pod kontrolou.
Vyhýbavé slová Warsha naznačujú, že nie je pripravený na zvýšenie úrokových sadzieb a bude sa pokúšať vyhýbať silným trhovým očakávaniam tak dlho, ako to pôjde, pričom zároveň dáva najavo bojový postoj voči inflácii. To vedie k výraznému oslabeniu EURUSD, ktorý rastie až na 1,1450 a nachádza sa na najvyššej úrovni od 16. júla.
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