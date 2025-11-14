Merck posilňuje svoju budúcnosť: Kupuje Cidara Therapeutics za 9,2 miliardy dolárov

- Merck kúpi Cidara Therapeutics za 9,2 miliardy USD, čím získa prístup k prelomovej prevencii chrípky.
- Merck kúpi Cidara Therapeutics za 9,2 miliardy USD, čím získa prístup k prelomovej prevencii chrípky.
- Akcionári Cidary získajú 108,9 % prémiu, akcie firmy prudko vzrástli.
- Kľúčový kandidát CD388 ponúka ochranu proti chrípke až na 24 týždňov po jednej dávke.
- Akvizícia dopĺňa sériu strategických nákupov Mercku a rozširuje pipeline mimo Keytruda.
Farmaceutický gigant Merck & Co. oznámil akvizíciu spoločnosti Cidara Therapeutics za takmer 9,2 miliardy dolárov, čím si zabezpečí prístup k prelomovému experimentálnemu lieku na prevenciu chrípky. Táto transakcia je súčasťou širšej stratégie Mercku, ktorej cieľom je kompenzovať očakávaný pokles tržieb z vlajkového imunoterapeutika Keytruda, ktorého patenty začnú v najbližších rokoch vyprchávať.
Významná prémia a reakcia trhu
Merck zaplatí 221,50 USD za akciu v hotovosti, čo predstavuje 108,9 % prémiu oproti poslednej uzatváracej cene akcií Cidara. Hodnota akvizície na báze vlastného kapitálu dosahuje 6,96 miliardy USD, zatiaľ čo celková hodnota transakcie je 9,2 miliardy USD. Akcie Cidara v premarkete vyskočili na 216,05 USD, čo zodpovedá zdvojnásobeniu hodnoty.
CD388 – univerzálna prevencia proti chrípke
Kľúčovým aktívom spoločnosti Cidara je kandidát CD388, dlhodobo pôsobiace antivirotikum, ktoré potenciálne chráni pred všetkými kmeňmi chrípky jednorazovým podaním. V rámci klinickej štúdie fázy 2 poskytol až 76 % ochranu pred symptomatickou chrípkou počas 24 týždňov v porovnaní s placebom.
CD388 patrí do novej triedy drug-Fc konjugátov, kde je účinná látka naviazaná na fragment ľudskej protilátky. Tento inovatívny prístup má ambíciu zásadne zmeniť prístup k prevencii vírusových ochorení, najmä u rizikových skupín – seniorov a chronicky chorých pacientov.
Merck stavia na inovácie
Táto akvizícia je ďalším krokom Mercku v stratégii rozšírenia svojej pokročilej vývojovej pipeline. Od roku 2021 ju takmer strojnásobil – popri vlastnom vývoji sa opiera o cieľové akvizície, ako napríklad:
-
Acceleron za 11,5 miliardy USD (liečba plicnej arteriálnej hypertenzie)
-
Verona Pharma za 10 miliárd USD (nový liek na CHOCHP)
Graf MRK.DE (D1)
Akcie Merck sa aktuálne obchodujú na úrovni 117,65 EUR. Cena sa drží nad EMA 50 (113,20 EUR) a SMA 100 (111,50 EUR). RSI sa posunul na 55,9, čo naznačuje neutrálny až mierne pozitívny moment.
Zdroj: xStation5
