Merck: Zmiešané výsledky, ale kľúčové lieky naďalej podporujú rast

- Merck si udržiava stabilnú pozíciu vo farmaceutickom sektore, pričom má silné základy v onkológii, pneumológii a segmente špecializovaných liekov.
- Výsledky za Q4 ukazujú rast v kľúčových oblastiach, ktorý je však kompenzovaný poklesom predaja vakcíny Gardasil.
- Celoročný výhlaď naznačuje mierny rast, pričom sa spoločnosť pripravuje na budúcu konkurenciu generík pre Keytrudu.
- Strategické akvizície a investície do nových produktov poukazujú na snahu diverzifikovať zdroje príjmov a posilniť dlhodobú pozíciu spoločnosti.
Merck & Co., globálny farmaceutický gigant známy svojimi onkologickými liekmi a vakcínami, dnes zverejnil výsledky za štvrtý kvartál 2025 a výhlaď na rok 2026, ktoré možno zhrnúť jedným slovom: zmiešané. Spoločnosť zaznamenala solídny medziročný rast tržieb vďaka kľúčovým produktom ako Keytruda a nové liečby pľúcnych ochorení, no zároveň čelila významným problémom s vakcínou Gardasil, čo ovplyvnilo celoročný výhlaď.
Tržby za Q4 dosiahli 16,4 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 5 % medziročne a prekročilo očakávania analytikov vo výške 16,17 miliardy USD. Upravený zisk na akciu (EPS) bol 2,04 USD, mierne nad odhadom 2,01 USD. GAAP EPS dosiahol 1,19 USD, čo je pokles oproti 1,48 USD pred rokom.
Napriek silným kvartálnym výsledkom bol výhlaď spoločnosti Merck na rok 2026 mierne sklamaním: spoločnosť očakáva tržby medzi 65,5 a 67 miliardami USD a upravený EPS na úrovni 5,00–5,15 USD, zatiaľ čo analytici očakávali 67,5 miliardy USD a EPS 5,27 USD. Hrubá marža by mala byť približne 82 %, mierne nad očakávaniami trhu 81,8 %.
Kľúčové finančné výsledky za Q4 2025
- Celkové tržby: 16,40 miliardy USD (+5 % y/y, odhad: 16,17 miliardy USD)
- Upravený EPS: 2,04 USD (odhad: 2,01 USD)
- GAAP EPS: 1,19 USD (pokles z 1,48 USD y/y)
- Keytruda: 8,37 miliardy USD (+6,8 % y/y, odhad: 8,24 miliardy USD)
Výhlaď na rok 2026
- Tržby: 65,5–67 miliárd USD (odhad: 67,5 miliardy USD)
- Upravený EPS: 5,00–5,15 USD (odhad: 5,27 USD)
- Hrubá marža: 82 % (odhad: 81,8 %)
Kľúčové produkty a segmenty
Výsledky za Q4 ukazujú zmiešaný obraz podnikania spoločnosti Merck:
Hnacie sily rastu:
- Keytruda: Tržby vzrástli o 6,8 % y/y na 8,37 miliardy USD, nad očakávaniami vo výške 8,24 miliardy USD.
- Nové lieky na pľúcne ochorenia (Ohtuvayre/Winrevair): Silné výsledky po akvizícii spoločnosti Verona Pharma.
- Ostatné produkty (Reblozyl, Lenvima, Bridion, Isentress): Tržby v súlade s očakávaniami alebo mierne nad nimi.
- Zdravie zvierat: 1,51 miliardy USD (+7,7 % y/y), stabilný segment mimo humánnej farmácie.
Produkty pod tlakom:
- Gardasil: Tržby klesli o 33 % y/y na 1,03 miliardy USD, pričom v roku 2026 nie sú plánované žiadne dodávky do Číny.
- Lagevrio a Lynparza: Tržby pod očakávaniami.
Stratégia a výhľad rozvoja
Z hľadiska stratégie a rozvoja Merck pokračuje v diverzifikácii svojho portfólia a prípravách na zmeny trhu, vrátane vypršania patentu na Keytrudu v USA v roku 2028. Spoločnosť sa sústreďuje na rozšírenie portfólia o nové onkologické, pľúcne a antivirotiká a tiež na inovácie existujúcich produktov. V tomto kontexte výrazne investuje do výskumu a vývoja (R&D) a rozširuje výrobu v USA s plánovanými kapitálovými a R&D výdavkami presahujúcimi 70 miliárd USD.
Spoločnosť zároveň uzavrela dohodu s americkou vládou ohľadom dovozných ciel, v rámci ktorej budú produkty dodávané cez program „priamo k pacientovi“ výmenou za trojročné odloženie ciel.
Výhlaď spoločnosti Merck na rok 2026 poukazuje na mierny rast tržieb a zisku pri zachovaní stability v kľúčových oblastiach podnikania. Silné výsledky Keytrudy a nových pľúcnych liekov, spolu s investíciami do vývoja a optimalizácie portfólia, posilňujú schopnosť čeliť nastupujúcej generickej konkurencii a udržiavať strategickú pozíciu na farmaceutickom trhu.
