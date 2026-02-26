US100 stráca 1 % pre oslabenie Nvidia 📉 Heico padá o 13 %

Sentiment na Wall Street dnes oslabuje. Hotovostný Nasdaq 100 klesá o 0,7 % a index S&P 500 stráca 0,3 %, a to napriek rekordnému kvartálu spoločnosti Nvidia zverejnenému včera a veľmi optimistickému výhlaďu. Indexy Dow Jones Industrial Average a Russell 2000 si vedú o niečo lepšie a obchodujú sa v pásme 0,15–0,3 %. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň mierne vzrástol, no zostáva na historicky nízkych úrovniach. To naznačuje, že zamestnávatelia sa aj napriek spomaľujúcemu tempu náboru stále vyhýbajú výraznejšiemu prepúšťaniu.
Sezónne očistené nové žiadosti dosiahli za týždeň končiaci 21. februára 212 tis., čo je o 4 tisíce viac oproti predchádzajúcemu, smerom nahor revidovanému údaju, avšak pod konsenzom Dow Jones na úrovni 215 tis. Štvortýždňový kĺzavý priemer vzrástol len o 750 na 220 250. Pokračujúce žiadosti, zverejňované s týždňovým oneskorením, klesli o 31 tisíc na 1,833 mil. Dáta naznačujú pravdepodobné predĺženie pauzy v uvoľňovaní menovej politiky Fedu. Viac než 3 % pokles akcií Nvidia zaťažuje širší trhový sentiment, zatiaľ čo letecká a obranná spoločnosť Heico (HEI.US) stráca takmer 13 %.
US100 (D1)
Akcie spoločnosti Nvidia strácajú dynamiku napriek silnej kvartálnej správe a robustným očakávaniam pre aktuálny štvrťrok. Cena klesá pod úroveň 190 USD za akciu.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Problémy v Heico?
Akcie leteckej a obrannej spoločnosti Heico (HEI.US) po zverejnení výsledkov klesli o viac než 12 %, hoci firma vykázala rekordný zisk za prvý štvrťrok a udržala dvojciferný rast tržieb. Ide o klasický prípad „buy the rumor, sell the fact“. Investori pravdepodobne očakávali ešte silnejší maržový profil, pričom pozornosť sa presunula na produktový mix v segmente Electronic Technologies a vyššiu finančnú páku po nedávnej akvizícii.
Heico je floridská rodinne kontrolovaná spoločnosť, ktorá desaťročia akvíruje zdravé a ziskové špecializované podniky v oblasti elektroniky a leteckého vybavenia. Dnes patrí medzi najväčších poskytovateľov náhradných dielov a opravárenských služieb pre komerčné aerolinky a zároveň rozširuje aktivity v obranných a vesmírnych kontraktoch. Vďaka stabilným dodávateľským reťazcom a kľúčovej úlohe v domácej výrobe je dobre pozicionovaná na využitie pokračujúceho priemyselného dopytu.
Hlavné výsledky boli solidné:
Tržby vzrástli medziročne o 14 % na 1,18 mld. USD, v súlade s konsenzom. Zriedený zisk na akciu (EPS) dosiahol 1,35 USD oproti očakávaným 1,29 USD, teda približne o 13 % viac než pred rokom. EBITDA vzrástla o 14 % na 312 mil. USD a prevádzkový zisk dosiahol 259,9 mil. USD. Prevádzkový cash flow klesol na 178,6 mil. USD, čiastočne v dôsledku výplat súvisiacich s odmeňovaním.
Segment Flight Support Group (FSG) zostáva hlavným motorom rastu. Naopak Electronic Technologies Group (ETG) síce zvýšil tržby, no čelil tlaku na marže v dôsledku menej priaznivého produktového mixu.
Kľúčovou otázkou do ďalších štvrťrokov bude, či sa ETG vráti k priaznivejšiemu mixu a či si FSG udrží vysoké marže. Manažment zostáva optimistický ohľadom fiškálneho roka 2026, no konkrétny kvantitatívny výhlaď neposkytol.
Kľúčové čísla:
-
Tržby: 1,18 mld. USD, +14 % medziročne
-
Čistý zisk: 190,2 mil. USD (štvrťročný rekord)
-
Zriedený EPS: 1,35 USD vs. 1,29 USD očakávanie
-
EBITDA: 312 mil. USD, +14 % medziročne
-
Prevádzkový cash flow: 178,6 mil. USD
Flight Support Group (FSG)
-
Tržby: 820 mil. USD, +15 % medziročne
-
Organický rast: ~12 %
-
Prevádzkový zisk: 200,7 mil. USD, +21 % medziročne
-
Prevádzková marža: 24,5 %
Electronic Technologies Group (ETG)
-
Tržby: 370,7 mil. USD, +12 % medziročne
-
Organický rast: ~6 %
-
Prevádzkový zisk: 73,2 mil. USD (mierny pokles)
-
Prevádzková marža: 19,8 %
Súvaha:
-
Čistý dlh/EBITDA: 1,79x (vyšší po akvizícii)
Manažment zdôrazňuje, že nárast zadlženia súvisí s nedávno dokončenou akvizíciou a zostáva na komfortnej úrovni. Trhy však neodmeňujú iba rast, ale aj kvalitu a udržateľnosť marží. Zatiaľ čo FSG naďalej vykazuje silnú výkonnosť, tlak na marže v ETG (vrátane viac než 4 % medziročného poklesu segmentového zisku) vyvoláva otázky o krátkodobej stabilite ziskovosti.
V nasledujúcich štvrťrokoch bude kľúčové, či sa ETG vráti k priaznivejšiemu produktovému mixu, najmä vo vesmíre a obrane, a či si FSG dokáže udržať zvýšené marže pri pokračujúcom raste objemov. Manažment zostáva optimistický ohľadom fiškálneho roka 2026 a poukazuje na pokračujúcu dynamiku tržieb podporenú organickým rastom aj akvizíciami, konkrétny kvantitatívny výhlaď však neposkytol.
Zdroj: xStation5
Kľúčové firemné správy
- Spoločnosť J.M. Smucker zaznamenala nárast takmer o 5 % po zverejnení lepších než očakávaných výsledkov za tretí fiškálny štvrťrok, s upraveným ziskom na akciu vo výške 2,38 USD pri tržbách 2,34 mld. USD oproti konsenzu FactSet vo výške 2,27 USD a 2,32 mld. USD.
- Lantheus Holdings klesol takmer o 5 % po zverejnení slabších než očakávaných celoročných prognóz, ktoré predpokladajú EPS vo výške 5,00 – 5,25 USD oproti konsenzu vo výške 5,51 USD.
- Array (ARRY) klesol o 25 % po tom, čo jeho upravená prognóza EBITDA na rok 2026 nesplnila očakávania.
- C3.ai (AI) klesla o viac ako 25 % po znížení prognózy celoročných tržieb pod konsenzus.
- Celsius Holdings (CELH) posilnila o 12 % po prekonaní odhadov tržieb a ziskov za štvrtý kvartál.
- Driven Brands (DRVN) klesla o 3 % po stredajšom 30-percentnom poklese, keď Piper Sandler znížil rating akcií v dôsledku účtovných chýb, ktoré si vyžiadali opravy a oneskorenie štvrťročnej správy.
- GoodRx (GDRX) klesol o 15 % v dôsledku slabého výhľadu tržieb a EBITDA na rok 2026.
- IonQ (IONQ) vzrástol o 13 % po prekonaní očakávaní za štvrtý štvrťrok.
- Mosaic (MOS) klesol o 3 % po tom, čo JPMorgan znížil rating výrobcu hnojív z dôvodu obáv o náklady.
- Nubank (NU) klesá o 5,1 %, keďže vyššie náklady a rezervy kompenzujú rast čistého zisku.
- Nutanix (NTNX) posilňuje o 15 % po tom, čo AMD oznámilo kapitálovú investíciu vo výške 150 miliónov dolárov v rámci nového partnerstva.
- Papa John’s (PZZA) klesá o 3,4 % v dôsledku slabších než očakávaných tržieb v náročnom spotrebiteľskom prostredí.
- Perrigo (PRGO) klesá o 7,6 % po tom, čo nesplnil odhady zisku a marže a vydal sklamanú celoročnú prognózu.
- Trade Desk (TTD) klesá o 16 % v dôsledku slabých prognóz na prvý štvrťrok, čo zvyšuje obavy z konkurencie Amazonu a narušenia spôsobeného umelou inteligenciou.
- Salesforce (CRM) posilňuje o 2 % po tom, čo poskytol umiernenú, ale stabilizujúcu prognózu rastu tržieb, čím zmiernil obavy z konkurenčného tlaku v ére umelej inteligencie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Práve sa stalo: Útok na Irán a dopady na ekonomiku a finančné trhy
Denné zhrnutie: Začiatok konca dezinflácie?
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (27.02.2026)
Pšenica na najvyššej úrovni za 8 mesiacov 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.