Meškania v Nvidii: Je projekt Kyber v ohrození?

V posledných štvrťrokoch bola Nvidia pre trh takmer synonymom AI infraštruktúry. Dnes stále stojí na čele inovácií a efektívnosti výpočtových riešení pre AI, ale aj Nvidia začína narážať na technologické obmedzenia, aspoň podľa analytikov zo SemiAnalysis.
V dnešnom odvetví AI už nestačí kúpiť najlepšie GPU. Čoraz väčší dôraz sa kladie na kompletné, integrované výpočtové systémy, teda plne zostavené serverové racky, kde je každá komponenta navrhnutá od základov, vyrobená na mieru a dokonale synchronizovaná so zvyškom s cieľom maximalizovať efektívnosť.
Jedným z takýchto zariadení, ktoré by sa malo objaviť v ponuke Nvidie, je „Kyber NVL144.“
Podľa analytikov zo SemiAnalysis by systém Kyber NVL144 mohol byť odložený až približne o 12 mesiacov, z plánovaného roka 2027 na rok 2028. Dôvodom má byť problém s výrobou kľúčovej komponenty (takzvaného PCB midplane, teda viacvrstvovej medzidosky prepájajúcej moduly vnútri celého racku).
Trh na tieto správy nereagoval panikou a niektorí analytici ich dokonca odmietli ako „šum“, ale povaha problému je vážnejšia, než sa môže zdať investorom neoboznámeným s technickými otázkami. Informácia je natoľko významná, že sa k nej pre Bloomberg vyjadrili zástupcovia Nvidie, ktorí tieto fámy popreli a uistili, že vývoj systému pokračuje podľa plánu.
Práve preto sú správy SemiAnalysis o možnom meškaní architektúry Kyber NVL144 dôležité. Nejde o kozmetické oneskorenie v roadmape, ale o signál, že ďalšie škálovanie AI začína čoraz viac závisieť od veľmi praktických inžinierskych obmedzení.
Kyber NVL144 mal byť jedným z najambicióznejších prvkov novej generácie AI infraštruktúry. Systém založený na architektúre Rubin Ultra mal pojať až 144 GPU v jednom racku a zároveň ponúknuť integrované kvapalinové chladenie. Od takéhoto projektu sa očakával obrovský nárast výkonu a možnosť, aby Nvidia ďalej rozšírila takzvanú oblasť „scale-up“, teda počet GPU prepojených veľmi rýchlym proprietárnym prepojením NVLink.
V najväčších AI systémoch nestačí mať viac čipov. Je tiež potrebné zabezpečiť, aby medzi sebou komunikovali dostatočne rýchlo. Ak teda Nvidia má problém s Kyberom, nejde len o problém s jednou doskou. Ide o problém s ďalším skokom v mierke celej architektúry a s trhovými očakávaniami postavenými na prelomoch, ktoré má spoločnosť priniesť.
Tieto správy tiež zapadajú do širšieho obrazu rastúcej zložitosti roadmapy Nvidie. Pre konkurentov by to mohlo predstavovať potenciálne dôležité okno príležitosti. SemiAnalysis naznačuje, že meškanie Kyberu by mohlo zlepšiť pozíciu
riešení od AMD alebo interných čipov navrhnutých hyperscalermi, ako je TPU od Googlu.
Analýza cenového grafu Nvidie a Googlu (NVDA.US/GOOGL.US) (D1)
Obe spoločnosti sa pohybujú podobne, na základe podobných cenových impulzov a širších trhových trendov. Trh je však v súčasnosti ťažké presvedčiť, že pre Nvidiu existujú ďalšie rastové katalyzátory, zatiaľ čo Google začína čoraz viac dominovať z hľadiska tempa a rozsahu rastu valuácie, čiastočne vďaka mnohým firemným iniciatívam zameraným na vertikálnu integráciu a znižovanie závislosti od externých dodávateľov. Zdroj: xStation5
To automaticky neznamená koniec dominancie Nvidie v tomto segmente, ale ak sa správy analytikov potvrdia, mohlo by to znamenať významnú ranu pre dlhodobé plány spoločnosti.
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