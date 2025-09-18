Meta predstavila okuliare Ray-Ban Display za 799 dolárov s integrovaným displejom

Spoločnosť Meta uviedla na trh nový model svojich smart okuliarov – Ray-Ban Display. Ide o elegantné okuliare s plnofarebným displejom zabudovaným priamo v šošovke. Sú prvým krokom firmy smerom k tomu, aby boli inteligentné nositeľné zariadenia bežnou súčasťou každodenného života.
Displej vo vnútri šošovky
Na rozdiel od predchádzajúcich modelov majú nové okuliare mikrodisplej umiestnený na vnútornej strane pravej šošovky. Slúži na zobrazovanie rýchlych informácií – notifikácií, správ, navigácie či prekladov – priamo pred očami.
Rozlíšenie displeja je približne 600 × 600 pixelov, zorné pole má 20° a jeho jas dosahuje až 5000 nitov, takže je dobre čitateľný aj na slnečnom svetle.
Okuliare sú prepojené s novým zariadením Meta Neural Band – ide o náramok, ktorý využíva elektromiografiu (EMG) na snímanie jemných pohybov prstov. Používateľ tak môže ovládať zariadenie gestami bez fyzického kontaktu.
Kľúčové parametre a uvedenie na trh
Okuliare budú stáť 799 dolárov a v USA sa začnú predávať 30. septembra 2025. Dostupnosť v ďalších krajinách je naplánovaná na začiatok roka 2026. Výdrž batérie dosahuje približne šesť hodín, zatiaľ čo Neural Band zvládne až 18 hodín prevádzky.
Meta neplánuje, aby okuliare nahradili smartfón – ich cieľom je poskytnúť okamžitý prístup k informáciám bez narušenia bežnej činnosti.
Výhody a inovácie
Spojenie klasického dizajnu značky Ray-Ban s modernou technológiou dáva zariadeniu atraktívny vzhľad. Displej je navrhnutý tak, aby bol neviditeľný, keď ho používateľ nepotrebuje.
Technológia EMG ponúka inovatívny spôsob ovládania – takmer neviditeľné pohyby prstov umožňujú intuitívne gestá. Ide o zásadný krok smerom k tzv. osobnej superinteligencii.
Obmedzenia a otázniky
Displej je len na jednom oku a umiestnený v periférnej oblasti, čo môže znížiť komfort pri dlhšom používaní. Batéria postačuje len na zhruba šesť hodín, čo môže byť málo pre intenzívne používanie.
Cena 799 dolárov stavia zariadenie do prémiovej kategórie a môže osloviť najmä technologických nadšencov. Navyše, používanie EMG ovládania si môže vyžadovať určitý tréning.
Z hľadiska ochrany súkromia ide stále o citlivú tému – najmä pokiaľ ide o nahrávanie videa na verejnosti. Meta síce vybavila okuliare svetelnými indikátormi, no reakcia spoločnosti bude rozhodujúca.
Meta a budúcnosť digitálneho asistenta
S modelom Ray-Ban Display Meta smeruje k budúcnosti, kde sú informácie nenápadne zakomponované do nášho každodenného prostredia. Okuliare majú potenciál stať sa mostom medzi dnešným svetom obrazoviek a budúcim svetom ambientného digitálneho života.
