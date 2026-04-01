Budú EssilorLuxottica a L'Oréal kupovať časť značky Giorgio Armani❓

Akcie spoločností EssilorLuxottica (EL.FR) a L'Oréal (OR.FR) boli dnes v centre pozornosti trhu po správach denníka Il Sole 24 Ore, podľa ktorých rodina Armani zvažuje prizvanie dvoch až troch strategických investorov na kúpu 15 % podielu v spoločnosti Giorgio Armani SpA. Závet zakladateľa skupiny, ktorý zomrel v roku 2025 vo veku 91 rokov, uvádza ako preferovaných kupcov spoločnosti EssilorLuxottica, L'Oréal a LVMH, pričom ich podiel by sa mohol neskôr zvýšiť až na 54,9 %. Rozdelenie podielu medzi viacerých investorov namiesto predaja jedinému subjektu by nadácii poskytlo viac času na vytvorenie širšej vlastníckej stratégie a zároveň by znížilo vyjednávací tlak na jednotlivých záujemcov.
V prípade EssilorLuxottica bola spoločnosť podľa skorších správ pripravená kúpiť medzi 5 % a 10 % akciového podielu v Armani, bez toho, aby získala miesto v dozornej rade. Tento scenár zodpovedá doterajšej stratégii skupiny. Armani je kľúčovým licenčným partnerom v segmente okuliarov, takže by táto investícia mala obranný a strategický charakter a zabezpečila by existujúce partnerstvo. Treba však dodať, že trhová kapitalizácia EssilorLuxottica v roku 2026 klesla približne na 98,95 miliardy EUR, čo predstavuje medziročný pokles o viac ako 21 %. Samotná možná akvizícia podielu v Armani preto nie je dostatočným katalyzátorom na zvrátenie tohto trendu. L'Oréal naopak prostredníctvom svojho finančného riaditeľa Christopha Babuleho oficiálne potvrdil, že možnosť získania podielu „rozhodne“ zváži, čím sa spoločnosť z Rue Royale zaradila medzi favoritov trhu. Pre L'Oréal by akvizícia aj menšinového podielu v Armani posilnila jeho pozíciu v segmente luxusných parfémov a kozmetiky, kde značka Armani Beauty generuje významné tržby.
EssilorLuxottica (EL.FR) klesá, zatiaľ čo L'Oréal (OR.FR) rastie — prečo?
L'Oréal už drží licenciu na výrobu parfémov a kozmetiky Armani Beauty, takže táto investícia chráni pre firmu miliardový zdroj tržieb. V scenári s viacerými investormi by navyše L'Oréal mohol získať rozhodujúci vplyv a prevziať vedúcu úlohu pri formovaní partnerstva. EssilorLuxottica naopak deklarovala ochotu kúpiť len 5–10 % bez miesta v dozornej rade, čo znamená pasívnu menšinovú pozíciu bez skutočného vplyvu na stratégiu značky. V štruktúre s viacerými investormi by bol podiel EL ešte menší a viazanie kapitálu v módnej spoločnosti bez jasnej pridanej hodnoty môže trh vnímať ako rizikový krok, najmä pri vyššom zadlžení firmy v porovnaní s L'Oréal.
Zdroj: xStation
Články:
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
🎥 Apple oslavuje 50 rokov. Čo bude ale s firmou ďalej a pred akými výzvami stojí?
SpaceX mieri na burzu: Musk chystá IPO, ktoré môže prepísať históriu 🚀
Spor o strategické prístavy sa vyostruje 🚨
