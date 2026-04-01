Nike po tržbách klesá o 10 % na najnižšiu úroveň od roku 2015 📉

Výsledky spoločnosti Nike (NKE.US) za 3. fiškálny štvrťrok 2026 dopadli lepšie, než očakával trh, čo investori spočiatku vnímali ako signál, že firma začína podnikanie stabilizovať efektívnejšie aj napriek nákladovým tlakom a náročnejšiemu prevádzkovému prostrediu. Po zverejnení výsledkov akcie v after-markete vzrástli o 3 %, no nakoniec stratili takmer 10 % a klesli na 47 USD. Medzi hlavné pozitíva patrilo lepšie EPS, tržby mierne nad odhadmi a zlepšenie v oblasti zásob, ktoré boli v posledných štvrťrokoch jednou z hlavných tém trhu. Report však obsahoval aj slabšie prvky, najmä tlak na hrubé marže pre clá v Severnej Amerike a vyššie prevádzkové náklady. Aj komentár manažmentu naznačil niekoľko negatívnych signálov pre biznis firmy. Vedenie pôsobilo dojmom, že skutočné oživenie sa ešte nezačalo a môže prísť až o niekoľko ďalších štvrťrokov.
Výsledky Nike
- Zisk na akciu (EPS) dosiahol 0,35 USD oproti očakávaniu 0,30 USD, čo predstavuje pozitívne prekvapenie o 16,7 %.
- Tržby dosiahli 11,3 miliardy USD, mierne nad konsenzom 11,23 miliardy USD.
- Tržby po očistení o menové vplyvy klesli o 3 %, hoci reportované tržby medziročne zostali bez zmeny.
- Severná Amerika vykázala relatívnu odolnosť s rastom tržieb o 3 %, zatiaľ čo ostatné regióny boli slabšie.
- Hrubá marža dosiahla 40,2 %, čo je pokles o 130 bázických bodov, najmä pre vyššie clá v Severnej Amerike.
- Zásoby medziročne klesli o 1 %, čo možno vnímať ako mierne pozitívny signál po skorších problémoch s nadbytkom tovaru.
- Náklady SG&A vzrástli o 2 %, pričom výsledky zaťažili náklady na odstupné vo výške približne 230 miliónov USD.
- Efektívna daňová sadzba dosiahla 20 %.
- Pre 4. fiškálny štvrťrok 2026 Nike očakáva EPS 0,19 USD.
- Spoločnosť zároveň počíta s postupným zlepšovaním tržieb vo fiškálnych rokoch 2026 a 2027, čo naznačuje, že manažment očakáva stabilnejšie oživenie po zložitejšom období.
- Vedenie zdôraznilo účinnosť krokov „win now“ v Severnej Amerike, zároveň však uviedlo, že tlak ciel a riadenie zásob zostanú kľúčovými prioritami.
- Medzi hlavné riziká firmy patrí vplyv ciel na ziskovosť, riziko opätovného rastu zásob, menové výkyvy a neistota okolo globálneho spotrebiteľského dopytu.
- Nike vypláca dividendu už 43 rokov po sebe a aktuálny dividendový výnos dosahuje 3,1 %.
Čo sa Wall Street nepáčilo?
Predovšetkým to, že oživenie trvá dlhšie, než investori očakávali. To bol pravdepodobne najdôležitejší negatívny signál z celého hovoru s analytikmi. Manažment viackrát otvorene priznal, že „návrat trvá dlhšie, než by sme chceli“ a že niektoré kroky zaberajú viac času, než sa čakalo. To predlžuje obdobie tlaku na výsledky, zvyšuje realizačné riziko a znižuje dôveru v tempo zlepšenia, ktoré trh zvyčajne rád započítava už v skoršej fáze.
- Tržby zostávajú pod tlakom a výhlaď je naďalej opatrný. Nike uviedla, že v 3. štvrťroku boli tržby na reportovanej báze bez zmeny a po očistení o menové vplyvy klesli o 3 %. V nasledujúcom štvrťroku, teda v 4. fiškálnom štvrťroku, firma očakáva pokles tržieb o 2 % až 4 %. V ďalších mesiacoch až do konca kalendárneho roka by mal rast tržieb zostať len v nízkych jednotkách percent. Inými slovami, firma sa zatiaľ nevrátila k skutočnému rastu a zlepšenie má byť veľmi nerovnomerné naprieč regiónmi aj segmentmi.
- Predaje vo Veľkej Číne klesajú a budú firmu naďalej zaťažovať. Tržby v tomto štvrťroku medziročne klesli o 10 %, veľkoobchodné tržby o 13 % a predaje Nike Digital sa prepadli až o 21 %. Firma navyše očakáva, že tržby v regióne klesnú o 20 %. Manažment neskrýva, že prípadné oživenie v Číne nemusí prísť rýchlo, čo je problém, pretože práve Čína bola historicky jedným z hlavných motorov rastu Nike.
- Predaje športovej obuvi, oblečenia a vybavenia klesli. Hoci táto kategória pôsobí v porovnaní so zvyškom segmentov Nike relatívne solídne, tvorí menej než polovicu celkových tržieb firmy. Wall Street sa môže obávať, že Nike vykazuje čiastkové úspechy napríklad v behu alebo futbale, no jej kľúčový biznis v oblasti lifestyle a sportswear stále ešte nie je napravený.
V poslednom štvrťroku navyše hrubá marža klesla o 130 bázických bodov na 40,2 %, pričom jedným z hlavných dôvodov boli vyššie clá v Severnej Amerike, ktoré samy osebe znížili maržu o 300 bázických bodov. Vo 4. štvrťroku sa očakáva, že marža zostane pod tlakom. Firma počíta s poklesom o 25 až 75 bázických bodov, a to aj napriek sekvenčnému zlepšeniu. Predaje v Nike Direct klesli o 7 % a Nike Digital o 9 %. V regióne EMEA klesli digitálne predaje o 6 %. Oživenie marží sa tak odkladá, zatiaľ čo firma ďalej funguje v prostredí vysokej promočnej aktivity a zliav.
NKE (W1 interval)
Zdroj: xStation5
Články:
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
🎥 Apple oslavuje 50 rokov. Čo bude ale s firmou ďalej a pred akými výzvami stojí?
SpaceX mieri na burzu: Musk chystá IPO, ktoré môže prepísať históriu 🚀
Spor o strategické prístavy sa vyostruje 🚨
