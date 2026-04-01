Zhrnutie trhov: európske akcie sa pridávajú k býčej rally 🚀 Euro Stoxx +3 %

Geopolitika: Trhy započítavajú možnosť konca vojny
- Stredajšia obchodná seansa je pre európske trhy najlepšia za viac než rok. Hlavným impulzom bol utorkový prejav Donalda Trumpa, v ktorom uviedol, že by sa USA mohli stiahnuť z Iránu už počas dvoch až troch týždňov a že na ukončenie vojenských operácií ani nie je potrebná formálna diplomatická dohoda. Trhy to okamžite vyhodnotili ako signál posunu k naratívu „misia splnená“.
- K tomu sa pridalo aj vyjadrenie iránskeho prezidenta Pezeshkiana, ktorý deklaroval ochotu konflikt ukončiť, ale iba výmenou za formálne bezpečnostné záruky. To stačilo na to, aby ázijské akciové trhy zaznamenali najsilnejší jednodenný rast za viac než tri roky (MSCI Asia Pacific +4,9 %, Kospi +8,5 %, Nikkei +5 %).
- Opatrnejší investori však upozorňujú, že Izrael zatiaľ o prímerí nehovorí, Wall Street Journal informuje o možnom vstupe SAE do konfliktu a Irán zatiaľ neprejavil skutočnú ochotu rokovať. Niektorí stratégovia vrátane tímu Mizuho preto odporúčajú voči rozsahu tejto rally určitú skepsu.
- Hlavnou udalosťou večera bude Trumpov prejav o 3:00 ráno vo štvrtok, v ktorom sa očakáva, že americký prezident okomentuje Irán a potenciálne aj alianciu NATO, ktorú Trump v poslednom období označil za „slabú“. Denník The Telegraph dnes navyše uviedol, že Trump dokonca zvažuje odchod z aliancie.
Dolár oslabuje, zatiaľ čo zlato a dlhopisy získavajú
- EURUSD rastie o 0,40 % na 1,1599 a dostáva sa blízko trojmesačných maxím. GBPUSD pridáva 0,63 % na 1,3304. Výrazne posilňuje aj zlotý – USDPLN klesá o 0,42 % na 3,6907, zatiaľ čo EURPLN sa pohybuje okolo 4,2808.
- Zlato pokračuje v raste (+1,40 %, 4 731 USD za uncu). Tentoraz nie ako barometer strachu, ale ako zaistenie proti inflácii, ktorú by mohlo podporiť prípadné ekonomické oživenie a pretrvávajúca neistota v dodávateľských reťazcoch. Americké 10-ročné dlhopisy posilňujú a ich výnos klesá o 3,4 bázického bodu na 4,277 %.
Ceny ropy klesajú – trh započítava koniec vojny
- WTI krátko klesla pod symbolickú hranicu 100 USD za barel a aktuálne sa obchoduje na 99,87 USD (-1,59 %). Brent oslabuje o 0,35 % na 102,89 USD.
- Trh však zostáva čiastočne opatrný. Ceny neklesajú voľne, pretože geopolitická riziková prémia zostáva v hre, kým nebude formálne znovu otvorený Hormuzský prieliv a vojaci sa nezačnú vracať domov.
Európske akciové indexy – rast takmer naprieč trhom
- Stoxx 600 rastie o viac než 2 %, čo predstavuje najsilnejší denný rast za rok. DE40 pridáva 0,84 % na 23 399 bodov a ITA40 rastie o 1,60 % na 44 949 bodov.
- Najvýkonnejšími sektormi sú banky (UCG +6,0 %, BNP +4,92 %, BBVA +4,4 %, HSBC +4,0 %) a obranné spoločnosti (Rolls-Royce +7 %, Rheinmetall +6,8 %, Safran +3,6 %). Paradoxne obranný sektor rastie preto, že trhy vnímajú spor s USA ako signál pre ďalšie európske investície do obrany a posun kontinentu smerom k väčšej sebestačnosti.
- Po utorkovej seanse na Wall Street, kde S&P 500 vzrástol o 2,9 % a Nasdaq 100 o 3,4 %, teda v rámci jedného z najsilnejších denných rastov od mája 2025, dnes opäť mierne rastú aj futures na americké indexy. US500 futures pridávajú 0,75 % na 6 616, US100 rastie o 0,96 % na 24 135.
Európske PMI vo výrobe – príjemné prekvapenie
- Marcové hodnoty PMI z európskeho priemyslu priniesli väčšinou pozitívne prekvapenia. Eurozóna dosiahla 51,6 bodu (odhad: 51,4), Nemecko 52,2 bodu (odhad: 51,7), čo signalizuje, že najväčšia európska ekonomika sa skutočne dostáva z mesiacov priemyselnej slabosti, čiastočne aj v dôsledku narušenia globálnych dodávateľských reťazcov.
- Najväčším pozitívnym prekvapením bolo Švajčiarsko, kde index dosiahol 53,3 bodu oproti konsenzu 47,0 bodu. Ide o jednu z najväčších pozitívnych odchýlok od odhadov v histórii tohto ukazovateľa. Naopak sklamalo Španielsko (48,7 oproti odhadu 50,4) a aj Poľsko (48,7) – síce nad odhadmi, ale stále v pásme kontrakcie pod hranicou 50 bodov.
- Treba však dodať, že časť zlepšenia PMI je štatistickým efektom spôsobeným narušením dodávateľských reťazcov. Vyššie ceny a logistické komplikácie index umelo nafukujú. Reuters správne upozorňuje, že „narušenia dodávateľských reťazcov nafúkli rastové čísla“, a dáta preto treba interpretovať s určitou opatrnosťou.
Spoločnosti – čo dnes sledovať
- Chemický sektor je jedným z najväčších víťazov konfliktu a v tomto štvrťroku si vedie mimoriadne dobre. Index Stoxx 600 Chemicals tento rok vzrástol približne o 6 %, zatiaľ čo širší trh stráca asi 1,5 %. BASF zvýšil ceny detergentov o 30 %, Lanxess oznámil zvýšenie cien sírnych produktov o 40 %. Morgan Stanley upozorňuje, že európske chemické firmy môžu znovu získavať trhový podiel, ktorý v minulých rokoch stratili v prospech Ázie.
- Nike po včerajšom uzatvorení trhu poslal sektor športového oblečenia prudko nadol. Firma predpovedala pokles tržieb v aktuálnom štvrťroku o 2 až 4 %, zatiaľ čo trh očakával rast o 2 %. Akcie v after-markete spadli o 9,1 %. Citi varuje pred negatívnym dopadom aj na Adidas, Puma a JD Sports, pričom práve JD Sports je zraniteľný pre vysokú expozíciu na produkty Nike v Európe.
- LVMH uzavrela najhorší štvrťrok vo svojej histórii. Akcie v 1. štvrťroku 2026 stratili 28 %, čo je horší výsledok než počas finančnej krízy v roku 2008, pandémie covid-19 aj splasknutia dot-com bubliny. Majetok Bernarda Arnaulta sa znížil o 55,4 miliardy USD. Firma sa teraz obchoduje pod hranicou 20-násobku forwardových ziskov.
- Citi dnes zvyšuje odporúčanie na „Buy“ pri troch obranných tituloch: Babcock, Leonardo a TKMS, s odkazom na atraktívne valuácie po nedávnej korekcii. JPMorgan zároveň zvyšuje odporúčanie na „Overweight“ pri Unibail-Rodamco-Westfield a Engie. Ferrari dostáva od Jefferies odporúčanie „Buy“ s cieľovou cenou 350 eur.
- Equinor bol zaradený na zoznam „sell“ od SEB Equities. Analytici upozorňujú na „výrazný priestor na pokles“ pri súčasných valuáciách, pretože podľa nich je obdobie mimoriadnych ziskov plynúcich zo súčasného konfliktu iba dočasné. Ide o zaujímavý kontrariánsky pohľad v čase všeobecného optimizmu.
- Orlen podpísal predbežnú dohodu o akvizícii spoločnosti Polyolefins od Grupy Azoty. Ide o významný konsolidačný krok v poľskom petrochemickom sektore v čase globálnych problémov v dodávateľských reťazcoch.
- OpenAI bola ocenená na 852 miliárd USD po investičnom kole vo výške 122 miliárd USD, čo predstavuje jedno z najväčších súkromných investičných kôl v histórii technológií. Pre európske firmy z oblasti AI je to signál, že chuť investorov financovať umelú inteligenciu zostáva silná aj napriek geopolitickým turbulenciám.
