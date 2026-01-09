Meta stavia na jadrovú energiu ako základ pre rozvoj umelej inteligencie

-
Meta uzavrela jadrové zmluvy v objeme až 6,6 GW na pokrytie AI infraštruktúry.
-
S firmou Vistra zabezpečila 2,1 GW z existujúcich elektrární v USA.
-
TerraPower a Oklo vyvíjajú nové SMR reaktory s dodávkami od roku 2030.
-
Investori vnímajú jadro ako kľúčový zdroj energie pre budúcnosť AI.
Spoločnosť Meta Platforms uzavrela zásadné zmluvy na nákup jadrovej energie v objeme až 6,6 gigawattu (GW), ktoré majú zabezpečiť čistú elektrinu pre rýchlo rastúcu AI infraštruktúru – najmä dátové centrum Prometheus v New Albany, Ohio. Tento krok poukazuje na to, ako technologické firmy menia prístup k energetickým zdrojom v súvislosti s rastúcimi výpočtovými nárokmi a ekologickými cieľmi.
V rámci dlhodobých zmlúv o kúpe elektriny (PPA) Meta spolupracuje s firmami ako Vistra Corp., Oklo Inc. a TerraPower. Kombinuje pritom tradičné jadrové elektrárne s inovatívnymi malými modulárnymi reaktormi (SMR), čím získava energetickú istotu aj technologický náskok.
Tradičná aj pokročilá jadrová technológia
S firmou Vistra bude Meta odoberať elektrinu z troch existujúcich jadrových elektrární — Perry a Davis-Besse v štáte Ohio a Beaver Valley v Pensylvánii — a zároveň podporí ich rozšírenie. Dvadsaťročné zmluvy pokryjú viac ako 2,1 GW stabilného bezemisného výkonu.
S TerraPower Meta podporí výstavbu pokročilých reaktorov Natrium s úložnými systémami, ktoré by mali začať dodávať elektrinu v roku 2032. V spolupráci s firmou Oklo plánuje výstavbu 1,2 GW reaktorov „Aurora Powerhouse“ v okrese Pike v štáte Ohio s prvým výkonom už v roku 2030.
Vplyv na trhy a jadrový sektor
Zverejnenie týchto zmlúv viedlo k rastu akcií jadrových spoločností ako Vistra či Oklo. Analytici predpokladajú, že dopyt po nízkouhlíkovej a spoľahlivej energii zo strany veľkých technologických firiem bude ďalej rásť.
Z hľadiska širšieho vplyvu Meta očakáva aj pozitívne regionálne dopady — najmä tvorbu pracovných miest a oživenie lokálnych ekonomík v Ohiu a Pensylvánii, kde sa tieto projekty rozvíjajú.
Budúcnosť čistej energie pre technologický svet
Meta svojimi jadrovými investíciami potvrdzuje, že budúcnosť AI výpočtovej infraštruktúry závisí od stabilných, čistých a dlhodobo dostupných zdrojov. Kombináciou klasických a inovatívnych jadrových riešení sa snaží zabezpečiť energetickú bezpečnosť a zároveň podporiť vývoj moderných reaktorov.
