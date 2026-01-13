-
Meta zvažuje zdvojnásobenie výroby AI okuliarov Ray‑Ban na 20 miliónov kusov ročne do konca roka 2026.
-
Silný dopyt v USA viedol k pozastaveniu medzinárodnej distribúcie.
-
Investori reagujú opatrne pre vysoké výrobné náklady a neistú návratnosť.
-
Produkt je súčasťou širšej AI stratégie Meta v oblasti nositeľných technológií.
-
Spoločnosť Meta Platforms uvažuje o zdvojnásobení ročnej výrobnej kapacity svojich inteligentných okuliarov Ray‑Ban s podporou umelej inteligencie – a to až na 20 miliónov kusov ročne do konca roka 2026, s potenciálnym navýšením nad 30 miliónov v závislosti od dopytu. Tento krok prichádza v reakcii na prudko rastúci záujem spotrebiteľov o AI verzie okuliarov Ray‑Ban, ktoré Meta vyvíja v spolupráci s firmou EssilorLuxottica.
Aktuálny výrobný cieľ, ktorého Meta čoskoro dosiahne (10 miliónov jednotiek), bol prekonaný rýchlejšie než sa očakávalo, čo podnietilo diskusie o rozšírení výrobných liniek.
AI okuliare ako rastová produktová kategória
Inteligentné okuliare Ray‑Ban s AI, ktoré Meta vyvíja v rámci svojho hardvérového portfólia, sú považované za kľúčový článok prepojenia nositeľných zariadení, umelej inteligencie a sociálnych sietí. Zariadenie umožňuje zobrazovanie digitálnych informácií priamo v zornom poli používateľa a integruje sa s virtuálnym asistentom Meta AI.
Meta dočasne pozastavila medzinárodnú expanziu modelu Ray‑Ban Display kvôli extrémnemu dopytu na americkom trhu – s cieľom uprednostniť existujúcich zákazníkov v USA.
Trhové reakcie a výzvy
Aj keď záujem zákazníkov je silný, investori reagovali opatrne kvôli nákladom spojeným s výrobou v takomto rozsahu. Akcie spoločnosti Meta krátkodobo poklesli po správach o expanzii výroby, čo odráža obavy z návratnosti investícií a ziskovosti nositeľných zariadení.
Okuliare sú vyvíjané v rámci divízie Reality Labs, ktorá bola v minulosti kritizovaná za vysoké výdavky a nízku komerčnú návratnosť. Meta však v posledných mesiacoch presúva svoje strategické priority smerom k AI produktom, na úkor rozšírenej a virtuálnej reality.
Čo to znamená pre spoločnosť Meta
Zvažované zdvojnásobenie výroby AI okuliarov ukazuje:
-
rastúcu dôveru Meta v budúcnosť hardvéru založeného na umelej inteligencii,
-
ambíciu rozšíriť dosah osobných AI zariadení pre bežných používateľov,
-
snahu dominovať v segmente inteligentných nositeľných produktov.
Zároveň ide o krok, ktorý zapadá do širšej stratégie rozvoja AI infraštruktúry a spotrebiteľských zariadení – vrátane veľkých investícií do dátových centier a výpočtovej kapacity.
