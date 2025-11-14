Micron rastie vďaka rekordným cenám DRAM

Analytici Morgan Stanley zvýšili cieľovú cenu akcií Micron Technology (MU) na rekordných 325 USD z predchádzajúcich 220 USD. Odborníci poukazujú na prudký nárast cien pamätí DDR5, ktoré sa za posledný mesiac strojnásobili – na úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od 90. rokov. To vytvára jedinečnú príležitosť pre spoločnosť dosiahnuť rekordné finančné výsledky.
Podľa odhadov by ceny DRAM mohli v prvej polovici roka 2026 vzrásť o ďalších 15–20 %, pričom niektoré transakcie dosahujú až 50 % nad referenčnou cenou. Hlavným motorom tohto rastu je veľmi silný dopyt zo strany dátových centier využívajúcich umelú inteligenciu, ktoré spotrebúvajú veľkú časť svetovej produkcie DRAM.
Výrobcovia sa sústreďujú na výrobu rýchlejších HBM čipov pre AI, čím obmedzujú dostupnosť pamätí DDR5 pre bežné spotrebiteľské použitie.
Analytici poznamenávajú, že na rozdiel od predchádzajúcich nedostatkov pamätí, ako v roku 2018, vstupuje Micron do aktuálneho cyklu s rekordnými ziskami, čo spoločnosti umožňuje pôsobiť v neprebádanom území z hľadiska ziskového potenciálu.
Zároveň sa zrýchľuje rozširovanie výrobných kapacít u výrobcov ako Samsung a Hynix, aj keď dopyt stále prevyšuje ponuku.
Napriek 180 % rastu akcií v tomto roku odborníci veria, že spoločnosť má stále významný priestor na rast, a to vďaka trvalo silnému dopytu po DRAM a HBM v AI segmente.
