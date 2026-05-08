Microsoft: Hedgeový fond výrazne znižuje pozíciu a varuje pred rizikami AI

Microsoft oslabuje o viac než 1 % po správach, že hedgeový fond TCI Fund Management výrazne znížil svoju pozíciu v spoločnosti a do konca marca obmedzil svoj podiel z približne 10 % portfólia na zhruba 1 %. Samotný tento krok je výrazný, ešte dôležitejšie je však jeho zdôvodnenie. Podľa správ sa zakladateľ TCI Christopher Hohn domnieva, že rýchly rozvoj AI by mohol predstavovať dlhodobú hrozbu pre kľúčové produkty Microsoftu, najmä Office a do určitej miery aj Azure.
TCI podľa dostupných informácií predal takmer celú svoju pozíciu, ktorá mala predtým hodnotu okolo 8 miliárd USD, a zároveň zvýšil svoju expozíciu voči Alphabetu. To naznačuje rotáciu kapitálu smerom k spoločnosti, ktorú fond považuje za lepšie pripravenú na vyvíjajúci sa súboj v oblasti AI. Trh to nečítal ako bežnú úpravu portfólia, ale ako jasný signál, že vnímanie konkurenčných rizík v softvéri a AI sa začína meniť.
Hlavnou obavou je, že AI modely a AI agenti by mohli zásadne zmeniť spôsob, akým používatelia pracujú so softvérom. Microsoft historicky dominoval preto, že pracovné procesy boli sústredené okolo Wordu, Excelu, Outlooku a širšieho ekosystému Windows. Ak sa však viac úloh začne presúvať priamo do rozhraní riadených AI, tradičné aplikácie môžu postupne strácať svoju centrálnu úlohu. V takomto scenári by AI Microsoft nielen posilňovala, ale zároveň by mohla narúšať časť jeho historickej konkurenčnej výhody.
Investori už začali viac sledovať pomalšie než očakávané prijatie Copilotu, masívne výdavky na AI infraštruktúru a riziká spojené s rozširovaním dátových centier a rastom nákladov na výpočtový výkon. Microsoft investuje do AI desiatky miliárd dolárov a kľúčovou otázkou je, či sa návratnosť týchto investícií dostaví dostatočne rýchlo na to, aby udržala súčasné tempo rastu a ziskové marže.
To zároveň neznamená, že fundamenty Microsoftu sú slabé. Práve naopak, spoločnosť je stále vnímaná ako jeden z najväčších príjemcov boomu AI a cloud computingu, podporená obrovskou firemnou zákazníckou základňou a silnou infraštruktúrnou pozíciou prostredníctvom Azure. Problém sa týka skôr valuácie a očakávaní. Pri tak rýchlo rastúcich výdavkoch sú investori oveľa náročnejší a chcú vidieť rýchlejšiu a jasnejšiu monetizáciu AI.
