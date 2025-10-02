Microsoft investuje 33 miliárd dolárov do neocloudu, aby zvládol nápor AI — kľúčovú úlohu zohráva aj Nebius

Spoločnosť Microsoft stavia na novú generáciu cloudových poskytovateľov – tzv. neocloudy, aby si zaistila dostatok výpočtovej kapacity pre vývoj generatívnej umelej inteligencie. Najväčšia z týchto dohôd je partnerstvo s firmou Nebius Group NV, ktoré môže podľa zdrojov dosiahnuť až 19,4 miliardy dolárov.
Táto stratégia má Microsoftu pomôcť uvoľniť vlastné dátové centrá pre komerčných klientov, zatiaľ čo vývoj interných modelov (vrátane projektov OpenAI a spotrebiteľského asistenta vedeného Mustafom Suleymanom) prebieha v zariadeniach neocloud partnerov.
Čo Microsoft získa:
-
Prístup k 100 000 najnovším čipom Nvidia GB300, ktoré sú zásadné pre trénovanie LLM modelov
-
Možnosť kategorizovať náklady ako operačné výdavky namiesto kapitálových, čo prináša účtovné a daňové výhody
-
Rýchlejšie škálovanie infraštruktúry, keďže neocloudy už vyriešili problémy so zásobovaním energiami a čipovým vybavením
-
Regionálnu flexibilitu – napríklad vďaka spolupráci s Nscale v UK a Nórsku môže Microsoft rýchlejšie rozširovať AI služby v týchto oblastiach
Čo sú to neocloudy?
Neocloudy sú menší a agilní poskytovatelia infraštruktúry, zameraní na náročné AI výpočty. Patrí medzi nich:
-
Nebius
-
CoreWeave (napr. trénovalo prvé AI modely pod vedením Mustafu Suleymana)
-
Lambda
-
Nscale
Tieto firmy umožňujú Microsoftu rýchlejšie nasadzovanie a pružnejšie plánovanie, čo je kľúčové v čase, keď dopyt po AI výpočtoch exploduje.
Kontext a konkurencia
Microsoft si týmto krokom zaisťuje technologický náskok v čase, keď jeho AI služby ako GitHub Copilot či ChatGPT generujú vysokú záťaž a prevádzku. Podľa Scotta Guthrieho z Microsoftu Amazon ani Google nemajú porovnateľnú používateľskú základňu ani zaťaženie počas pracovných hodín.
Google údajne taktiež spolupracuje s CoreWeave, ale Microsoft ide v tejto stratégii najďalej. Amazon zatiaľ o podobných partnerstvách neinformoval.
Súčasné investície do vlastných centier
Outsourcing však neznamená ústup z vlastných projektov. Microsoft nedávno oznámil druhú fázu výstavby dátového centra vo Wisconsine, ktoré by malo dosiahnuť kapacitu až 900 MW – porovnateľnú s menším jadrovým reaktorom. Spoločnosť však pružne upravuje svoje plány podľa vývoja dopytu a regulačného prostredia.
Graf MSFT.US (D1)
Akcie spoločnosti Microsoft sa aktuálne obchodujú na cene 519,67 USD a v posledných dňoch zaznamenali pozitívny cenový pohyb. Cena sa drží nad EMA 50 (506,49 USD) aj SMA 100 (495,38 USD), čo potvrdzuje návrat býčieho sentimentu. RSI sa nachádza na hodnote 57,6, teda v neutrálnom pásme s ľahkým nákupným nastavením, čo naznačuje priestor pre ďalší rast bez rizika prekúpenosti.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum
Akcie Melco Resorts klesli o viac než 6 % po slabších dátach z Golden Week
Quantum Computing Inc.: Prečo akcie vyskočili a čo sledovať ďalej
Akcie Coinbase nad dôležitou rezistenčnou zónou🔔
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.