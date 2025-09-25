Microsoft obmedzil služby izraelskému ministerstvu obrany po zistení zneužívania cloudových nástrojov

Spoločnosť Microsoft oznámila, že zablokovala vybrané cloudové a AI služby využívané jednotkou izraelského ministerstva obrany. Opatrenie nasledovalo po internom vyšetrovaní, ktoré potvrdilo, že izraelské sily využívali cloud Azure na sledovanie civilného obyvateľstva v pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu.
Spúšťač vyšetrovania
Kroky firmy prišli po odhalení v britskom denníku The Guardian, ktoré vzniklo v spolupráci s +972 Magazine a Local Call. Článok uvádzal, že izraelská jednotka 8200 využívala technológie Microsoftu na masový zber a analýzu telefónnych dát Palestínčanov. Microsoft uviedol, že neumožňuje využívanie svojich produktov na sledovanie civilného obyvateľstva, čo výslovne zakazujú jeho podmienky.
Ktoré služby boli zasiahnuté
Zablokované boli najmä cloudové úložiská Azure a AI predplatné, ktoré súviseli s činnosťou tejto jednotky. Časť operácií prebiehala mimo Izraela, napríklad v Holandsku. Microsoft však potvrdil, že iné služby, ako je kybernetická bezpečnosť pre vlády vrátane Izraela, ostávajú nedotknuté.
Prezident firmy Brad Smith v internom blogu vyhlásil: „Neposkytujeme technológie určené na masový dohľad nad civilistami.“ Zároveň dodal, že rozhodnutie je v súlade s filozofiou Microsoftu vnímať súkromie ako základné právo.
Riziká, reakcie a širší význam
Ide o zriedkavý prípad, keď technologický gigant podnikne zásadný krok voči armádnemu zákazníkovi na základe etických dôvodov. Zároveň to však otvára otázky ohľadom rovnováhy medzi obchodom, bezpečnosťou a hodnotami.
Niektorí kritici tvrdia, že ide len o čiastočné opatrenie, keďže veľká časť spolupráce Microsoftu s izraelskými štátnymi orgánmi pokračuje. Navyše v auguste firma prepustila zamestnancov, ktorí verejne protestovali proti týmto zmluvám.
Čo bude dôležité sledovať
Nasledujúce mesiace ukážu, či Microsoft rozšíri opatrenia, prípadne zruší ďalšie zmluvy.
Pozornosť sa tiež bude sústreďovať na reakcie izraelských úradov a na to, či sa pokúsia migrovať služby k iným poskytovateľom.
Z pohľadu regulátorov — najmä v EÚ a USA — bude otázkou, či tento prípad povedie k sprísneniu pravidiel pre technológie, ktoré môžu byť zneužité na porušovanie ľudských práv.
