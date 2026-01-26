Microsoft vstupuje do AI hardvéru s novým čipom Maia 200 – konkurencia pre Nvidiu, Google a Amazon

-
Microsoft predstavil nový AI čip Maia 200, ktorým cieľovo mieria na konkurenciu od Nvidie, Google a Amazonu.
-
Maia 200 je optimalizovaný pre AI inference a vyrábaný pomocou 3 nm technológie, s vysokým výkonom a efektivitou.
-
Cieľom Microsoftu je znížiť závislosť od Nvidia GPU a získať väčšiu kontrolu nad AI infraštruktúrou.
-
Súťaženie v oblasti vlastných AI čipov medzi veľkými cloud poskytovateľmi rastie, čo podčiarkuje novú éru rivality na trhu AI hardvéru.
-
Spoločnosť Microsoft tento týždeň predstavila druhú generáciu svojho AI čipu Maia 200, ktorou priamo vyzýva konkurenciu ako Nvidia, Google a Amazon. Čip je už nasadený v dátových centrách Microsoftu – najskôr v štáte Iowa – pričom sa plánuje globálne rozšírenie. Cieľom je znížiť závislosť od externých čipov a zvýšiť efektivitu AI aplikácií v rámci cloudovej platformy Azure.
Technológia a výkonnosť čipu
Maia 200 je postavený na pokročilom 3nm výrobnom procese TSMC a obsahuje viac ako 100 miliárd tranzistorov. Je určený pre AI inference výpočty, ktoré zabezpečujú reálne spracovanie požiadaviek modelov umelej inteligencie. Podľa prvých porovnaní prekonáva Amazon Trainium3 v FP4 výkone až trojnásobne a konkuruje aj TPU v7 od Googlu v oblasti FP8.
Microsoft súčasne poskytuje vývojové nástroje a softvérové knižnice, ktoré umožnia integráciu čipu Maia 200 do Azure a iných AI prostredí. Čip je priamo optimalizovaný pre OpenAI modely vrátane pripravovaného GPT‑5.2.
Silná konkurencia a zmena dynamiky trhu
Aj keď Nvidia dominuje na trhu AI akcelerátorov, jej prílišná závislosť na veľkých zákazníkoch – Microsoft, Google, Amazon, Meta – je čoraz zreteľnejšia. Všetky tieto firmy intenzívne vyvíjajú vlastné čipy, čím vytvárajú tlak na doterajšiu dominanciu GPU od Nvidie.
Google a Amazon už disponujú vlastnými riešeniami (TPU a Trainium), čím sa trh AI výpočtov presúva smerom k špecializovaným akcelerátorom, navrhnutým pre konkrétne typy AI modelov.
Vlastná AI platforma s nižšou závislosťou na CUDA
Microsoft svojím krokom posilňuje prepojenie hardvéru a softvéru – smeruje k vytvoreniu kompletnej AI platformy, ktorá minimalizuje závislosť od ekosystému Nvidia CUDA a zároveň ponúka otvorenejšie vývojové prostredie pre AI inžinierov a firmy.
