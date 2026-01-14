MIDDAY WRAP: Zmiešaný sentiment v Európe, poklesy na amerických indexoch

- Popoludňajší trhový sentiment zostáva zmiešaný. Európske indexy sa nevyvíjajú jednotne.
- Švajčiarsko vedie zisky, kontrakty na SUI20 rastú o 0,5 %. Francúzsky CAC40 a taliansky FTSE si vedú mierne pozitívne s rastom do 0,2 %. Zaostávajú DAX a WIG20, ktoré klesajú o 0,4 % a 0,9 %.
- Na amerických indexoch sledujeme výraznejšie poklesy:
-
Dow Jones: −0,3 %
-
Nasdaq 100: −0,5 %
-
S&P 500: −0,4 %
-
- Analytici upozorňujú na rastúce geopolitické napätie, ktoré môže ohroziť európske akcie a trh s komoditami. Spor o Grónsko zvyšuje tlak na ocenenie európskych aktív, zatiaľ čo protesty v Iráne môžu podporiť ceny ropy a plynu.
- Zo sektorového pohľadu sa dnes darí firmám z oblastí verejných služieb, zdravotníctva a ťažby (hlavne drahých a priemyselných kovov). Slabšie výkony zaznamenávajú médiá a sektor nehnuteľností.
- Na komoditnom trhu sledujeme výrazné zdraženie ropy a priemyselných kovov:
-
Ropa: +1 % (pretrvávajúce obavy z možného zásahu USA v Iráne)
-
Nikel: +2,5 %
-
Striebro: +6 %, po prvýkrát na COMEX prekročilo 90 USD za uncu
-
-
V Madride dnes vystúpil člen ECB Luis de Guindos, ktorý upozornil na riziká pre rast v Európe, keď firmy odkladajú investície kvôli geopolitickým hrozbám.
-
V USA pokračuje séria dôležitých makrodát:
-
PPI medziročne: 3 %
-
PPI medzimesačne: 0,1 %
-
Maloobchodné tržby: +0,6 % (mierne nad očakávaním)
-
Medziročný rast tržieb klesol z 3,47 % na 3,3 %
-
-
Dnes vystúpia aj členovia Fedu Paulson, Williams a Kashkari. Neskôr sa zverejnia aj údaje o zásobách ropy v USA.
- Na menovom trhu sledujeme stabilizáciu páru EURUSD okolo úrovne 1,1650. Jen a libra dnes voči doláru posilňujú najviac.
- Začína výsledková sezóna amerických bánk:
-
Bank of America: mierne nad konsenzom
-
Wells Fargo a CityGroup: prekonali odhady EPS, ale sklamali tržbami
-
CityGroup: mierne zisky pred otvorením trhu
-
Wells Fargo a BoA: klesajú približne o 2 %
-
-
Akcie BP klesajú po oznámení odpisu až do 5 miliárd GBP za 4Q, najmä v divíziách súvisiacich s energetickou transformáciou.
-
Farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk signalizuje pripravenosť na agresívne akvizície v oblasti obezity, po neúspešnej ponuke na Metseru.
-
Čínska Alibaba posilňuje o takmer 3 %, vďaka očakávaniam okolo podujatia Qwen, v kontexte silného rastu technologických firiem v Ázii.
-
Ryanair plánuje obmedziť lety po Európe kvôli novej dani a zároveň odmietol ponuku Starlinku na poskytovanie internetu na palube.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.