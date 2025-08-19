Mierové rokovania podporujú opatrné oživenie na akciových trhoch

V pondelok 18. augusta sa v Bielom dome konalo stretnutie Donalda Trumpa, Volodymyra Zelenského a siedmich európskych lídrov. Možno ho považovať za jednu z kľúčových udalostí v prebiehajúcich snahách o ukončenie vojny na Ukrajine. Hoci úplné ukončenie konfliktu je ešte ďaleko, samotné stretnutie predstavuje významný krok vpred.
Najdôležitejším výsledkom rokovaní bolo vypracovanie predbežných zásad týkajúcich sa bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Tento prvok bol uznaný za kľúčový tak ukrajinskou stranou, ako aj západnými partnermi. Donald Trump navyše oznámil, že Spojené štáty spolu s európskymi spojencami budú podporovať bezpečnosť Ukrajiny v rámci budúcej mierovej dohody. Pozoruhodné je, že po prvýkrát bolo vydané vyhlásenie o zárukách podobných článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Podľa Trumpa Vladimir Putin tento koncept jednoznačne neodmietol, čo mnohí pozorovatelia považovali za potenciálny prelom.
Atmosféra diskusií bola výrazne konštruktívnejšia ako počas februárového stretnutia, keď Trump a viceprezident Vance otvorene kritizovali Zelenského. Tentoraz ukrajinský prezident označil rokovania za svoje „najlepšie“ stretnutie s Trumpom. Európski lídri tiež prezentovali jednotný postoj proti ruskej agresii.
Dôležitým aspektom diskusie bola aj otázka vojenskej spolupráce. Ukrajina navrhla nákup amerických zbraní v hodnote 100 miliárd dolárov (financovaných Európskou úniou), ako aj samostatnú dohodu o výrobe dronov v hodnote 50 miliárd dolárov. Tieto opatrenia majú nielen posilniť obranu Ukrajiny, ale aj zlepšiť jej vyjednávaciu pozíciu voči Rusku.
Najväčším bodom sporu ostáva územná otázka. Putin navrhol, aby Ukrajina odstúpila zvyšnú časť Donbasu Rusku výmenou za prímerie na ostatných frontových líniách. Trump tento nápad označil za „realistický kompromis“ a naznačil, že je ochotný zvážiť takéto riešenie. Zelenskyj tento návrh rázne odmietol a zdôraznil, že akékoľvek zmeny hraníc musia byť schválené celonárodným referendom a že drvivá väčšina Ukrajincov je proti akýmkoľvek územným ústupkom voči Rusku.
Hoci stretnutie neprinieslo okamžitý prelom v podobe mierovej dohody, vytvorilo základný rámec pre ďalšie rokovania: koncepciu medzinárodných bezpečnostných záruk, možnosť priamych rokovaní medzi Zelenským a Putinom, rozšírenú vojenskú spoluprácu a úlohu USA ako mediátora v ďalších fázach mierového procesu. Súčasné ruské útoky na ukrajinské mestá počas rokovaní a nejednoznačné signály z Moskvy však vyvolávajú pochybnosti o skutočnej ochote Kremľa dosiahnuť kompromis.
Udalosti vo Washingtone, ktoré po prvýkrát za mnoho mesiacov priniesli skutočnú nádej na pokrok v mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom, vyvolali miernu, ale jasnú reakciu na európskych finančných trhoch. Hoci investori sa nehrnuli do rozsiahlych nákupov akcií, jemný rast trhov odzrkadľoval opatrný optimizmus. Každý signál smerujúci k možnému ukončeniu konfliktu je vnímaný ako faktor, ktorý môže zlepšiť hospodárske vyhliadky v strednodobom a dlhodobom horizonte. V dôsledku toho správy o pripravenosti na mierové rokovania, navrhované bezpečnostné záruky a ohlásené stretnutie Zelenského s Putinom vyvolali na trhu pozitívnu reakciu. Investori vnímajú tento vývoj ako znak väčšej geopolitickej stability, ktorá by mohla pomôcť obnoviť dôveru v investície v strednej a východnej Európe a urýchliť procesy obnovy Ukrajiny.
Kľúčové európske indexy zaznamenali mierny nárast: nemecký DAX posilnil o približne 0,15 %, francúzsky CAC 40 vzrástol o 0,5 %, britský FTSE 100 sa zvýšil približne o 0,15 % a Euro Stoxx posilnil o približne 0,4 %. Hoci sú tieto zisky mierne, jasne odrážajú opatrný optimizmus investorov ohľadom vyhliadok na mier.
Nasledujúce týždne budú kľúčové. Ak sa podarí zorganizovať priame stretnutie medzi Zelenským a Putinom a formalizovať bezpečnostné záruky, mohlo by to znamenať začiatok skutočného mierového procesu. Momentálne však diplomacia zostáva hrou s vysokými stávkami, v ktorej každé rozhodnutie môže mať ďalekosiahle geopolitické dôsledky.
