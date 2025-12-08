Mirum Pharmaceuticals kupuje Bluejay Therapeutics za až 820 miliónov USD

- Mirum získa Bluejay Therapeutics a liek brelovitug za až 820 miliónov USD.
- Cieľom je liečba hepatitídy D, závažného a zriedkavého ochorenia pečene.
- Klinické výsledky sú sľubné – 82 % pacientov malo normalizované pečeňové enzýmy.
- Mirum plánuje uvedenie lieku na trh v roku 2027, ak budú výsledky 3. fázy úspešné.
Biotechnologická spoločnosť Mirum Pharmaceuticals oznámila akvizíciu spoločnosti Bluejay Therapeutics v rámci transakcie v hodnote až 820 miliónov USD. Týmto krokom Mirum získa práva na brelovitug, experimentálnu monoklonálnu protilátku určenú na liečbu vzácnej a agresívnej chronickej hepatitídy D.
Štruktúra transakcie zahŕňa 250 miliónov USD v hotovosti, 370 miliónov USD vo forme akcií a až 200 miliónov USD v budúcich výkonnostných míľnikoch, viazaných na úspešnosť predajov.
Hepatitída D je považovaná za najúčinnejšiu formu vírusového zápalu pečene, ktorá postihuje výhradne pacientov už infikovaných hepatitídou B. V súčasnosti neexistuje žiadna schválená terapia a ochorenie má veľmi zlú prognózu – až 50 % pacientov zomiera na pečeňové komplikácie do 10 rokov od diagnózy.
V 2. fáze klinickej štúdie brelovitug znižil vírusovú nálož u všetkých pacientov liečených počas 48 týždňov a 82 % pacientov malo normalizované pečeňové enzýmy, čo naznačuje výraznú účinnosť.
Mirum plánuje financovať ďalší vývoj a potenciálne uvedenie lieku na trh prostredníctvom novozískaných 200 miliónov USD z privátnej emisie akcií, zameranej na investorov v oblasti zdravotníctva. Finálne výsledky 3. fázy sa očakávajú v druhej polovici roku 2026, s cieľom registrácie v USA a uvedenia na trh v roku 2027.
Podľa generálneho riaditeľa Mirum Chrisa Peetzeho transakcia presne zapadá do stratégie firmy zameranej na vzácne a neliečené ochorenia. Akvizícia by mala byť uzavretá počas prvého štvrťroka 2026.
Graf MIRM.US (D1)
Akcie spoločnosti Mirum Pharmaceuticals klesli na úroveň 64,41 USD a prelomili dôležité technické úrovne podpory – EMA 50 (70,15 USD) a SMA 100 (68,52 USD). RSI klesol na 38,4, tesne nad prepredané pásmo, čo potvrdzuje zvyšujúci sa predajný tlak. Po niekoľkotýždňovej konsolidácii v pásme 70–72 USD sa cena prudko otočila smerom nadol. Prienik pod kĺzavé priemery môže znamenať potenciál pre ďalší pokles, ak sa akcie rýchlo nevrátia nad 68–70 USD. Z krátkodobého hľadiska je kľúčové sledovať úroveň okolo 64 USD – jej prelomenie by mohlo otvoriť cestu k supportom v pásme 60–61 USD.
Zdroj: xStation5
