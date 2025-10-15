MMF zvyšuje výhlaď globálneho rastu, podporeného investičným boomom poháňaným umelou inteligenciou 🔎

- Globálny rast: MMF predpovedá 3,2 % v roku 2025 a 3,1 % v roku 2026; inflácia zostáva pretrvávajúca
- Obchodná vojna: Clá medzi USA a Čínou by mohli znížiť globálny HDP približne o 0,3 p. b., ak sa napätie vyostrí
- Regionálny výhlaď: Zvýšené prognózy pre Egypt, Nigériu a subsaharskú Afriku; Spojené kráľovstvo naďalej zápasí s vysokou infláciou
Pierre-Olivier Gourinchas, riaditeľ výskumného oddelenia MMF, spolu s Petyou Koevou Brooks (zástupkyňou riaditeľa) a Denizom Iganom (vedúcim oddelenia), predstavili najnovší Svetový hospodársky výhlaď.
Fond predpovedá globálny rast HDP na úrovni 3,2 % v roku 2025 a 3,1 % v roku 2026, pričom poukazuje na to, že dezinflačný proces sa spomalil a cenové tlaky sú vytrvalejšie, než sa pôvodne očakávalo. Gourinchas varoval, že colný šok zo strany USA naďalej pôsobí ako negatívny ponukový faktor, ktorý zvyšuje infláciu a brzdí rast. Celkový dopad obchodnej vojny je však menší, než sa pôvodne predpokladalo, vďaka obmedzenej odvete a odolným dodávateľským reťazcom.
Obchodné napätie zostáva kľúčovým rizikom. Negatívny scenár MMF naznačuje, že obnovená eskalácia by mohla znížiť globálny výstup približne o 0,3 percentuálneho bodu. Gourinchas taktiež vyzdvihol geopolitickú fragmentáciu a investičný boom v oblasti umelej inteligencie ako určujúce globálne faktory. Slabší dolár uľahčil finančné podmienky a znižil dovozom spôsobené inflačné tlaky v mnohých rozvíjajúcich sa ekonomikách.
Regionálny výhlaď
- Brooks uviedla, že prognóza rastu Egypta bola zvýšená na 4,3 % v roku 2025 a 4,5 % v roku 2026, spolu s prudkým poklesom inflácie z 40-mesačného maxima.
- Igan poznamenal, že výhľad rastu Nigérie bol zvýšený na 3,9 % v roku 2025 a 4,2 % v roku 2026, podporený zlepšeným sentimentom, silnejšou ťažbou komodít a obmedzeným prenosom ciel.
- Subsaharská Afrika bola revidovaná smerom nahor na 4,1 % v roku 2025 a 4,4 % v roku 2026, vďaka stabilizácii a reformnému impulzu.
- Spojené kráľovstvo medzi krajinami G7 vyniká rastom na úrovni 1,3 % v rokoch 2025 a 2026, hoci inflácia zostáva zvýšená (3,4 % v roku 2025, s trendom k 2,5 %), čo oprávňuje opatrné uvoľňovanie menovej politiky zo strany Bank of England.
- Pre Čínu MMF zdôraznil rastúcu úlohu domáceho dopytu pri kompenzácii slabého exportu, zároveň však upozornil na pretrvávajúce problémy v sektore nehnuteľností a rastúce vonkajšie nerovnováhy.
