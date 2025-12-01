Moderna pod tlakom. FDA sprísňuje pravidlá pre nové vakcíny

- FDA po internom memorande o možných úmrtiach detí po očkovaní avizuje prísnejšie požiadavky na schvaľovanie vakcín, trh reaguje poklesom akcií výrobcov.
- Moderna oslabuje približne o 3,8 %, strácajú aj Pfizer, BioNTech, Novavax a Vaxcyte, keďže regulátor chce viac dát najmä pri chrípkových, tehotenských a pneumokokových vakcínach.
- Sprísnenie prichádza v čase, keď sa pod vedením Roberta F. Kennedyho Jr. mení vakcinačná politika USA a Moderna počíta s vyššou bezpečnostnou kontrolou pri svojej chrípkovej a kombinovanej vakcíne.
Akcie Moderny klesajú po tom, čo americký úrad FDA v internom memorande avizoval, že sprísni podmienky pre schvaľovanie nových vakcín. Dokument spája očkovanie proti covidu s úmrtím 10 detí a počíta s tým, že výrobcovia budú musieť podstúpiť ďalšie testovanie, než ich prípravky získajú schválenie.
Tvrdšia regulácia a reakcia trhu
Moderna, ktorá vyrába covidové vakcíny, odpísala 3 %. Nadol zamierili aj ďalšie tituly v sektore: Pfizer klesol o 0,4 %, BioNTech a Novavax o 2 % a Vaxcyte stratil približne 11 %. Podľa FDA sa majú sprísniť požiadavky najmä pri chrípkových vakcínach, prípravkoch pre tehotné ženy a vakcínach proti pneumónii, kde úrad žiada viac dát o reálnom znížení výskytu ochorenia. To môže zúžiť ponuku dostupných vakcín a zvýšiť nároky na ďalšie klinické dáta.
Politický obrat vo vakcinačnej politike USA
Prístup USA k očkovaniu sa mení pod vedením ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho Jr., dlhoročného kritika vakcín. FDA už skôr obmedzila dostupnosť covidových injekcií len na starších pacientov a osoby s rizikovými faktormi. Poradný panel vlády navyše odporučil odstrániť niektoré zložky vakcín, ktoré boli terčom odporcov očkovania, hoci ich výskumy dlhodobo považovali za bezpečné. CDC potom koncom novembra upravilo text na svojom webe tak, že pripúšťa možnú súvislosť medzi očkovaním a autizmom, čo ide proti doterajšiemu lekárskemu konsenzu a vyvolalo ostrú kritiku odborných spoločností.
Čo to znamená pre Modernu
Moderny sa nové pravidlá dotýkajú priamo. Firma vyvíja samostatnú chrípkovú vakcínu aj kombinovaný prípravok proti chrípke a covidu, pri ktorom zatiaľ čaká na podrobnejšie americké regulačné usmernenia. Plánuje požiadať o schválenie chrípkovej vakcíny v USA, Európe, Austrálii a Kanade do januára. Podľa analytikov z William Blair memorandum naznačuje, že chrípkový projekt Moderny môže čeliť zvýšenej kontrole bezpečnosti a ďalšie sprísnenie regulácie by znamenalo aj ďalší protivietor pre jej covidový biznis.
Graf: MRNA.US (D1)
