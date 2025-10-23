Molina Healthcare opäť znižuje ziskový výhlaď

- Molina znížila celoročný výhlaď zisku na 14 USD/akciu, z pôvodných 19 USD.
- Akcie reagovali prepadom o približne 20 % v premarkete, pokles zaznamenali aj Centene a Oscar Health.
- Dôvodom sú mimoriadne náklady na zdravotnú starostlivosť v plánoch podľa zákona Affordable Care Act (ACA).
- Výhlaď na rok 2026 je nádejný, no analytici požadujú viac konkrétnych údajov o maržiach.
Akcie americkej zdravotnej poisťovne Molina Healthcare sa vo štvrtkovom premarkete prepadli približne o 20 % po tom, čo spoločnosť už tretíkrát v tomto roku znížila svoj ziskový výhlaď. Nový odhad počíta s očisteným celoročným ziskom len okolo 14 USD na akciu, zatiaľ čo predchádzajúci výhlaď hovoril o minimálne 19 USD.
Za týmto zhoršením stoja najmä mimoriadne vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť v rámci tzv. Marketplace plánov, ktoré slúžia jednotlivcom podľa zákona Affordable Care Act (Obamacare). Podľa vyjadrenia firmy sú tieto náklady „bezprecedentné“ a očakáva sa, že zostanú vysoké až do konca roka.
Analytici z Wall Street už skôr varovali, že pôvodný cieľ 19 USD je neudržateľný. „Nový odhad EPS je výrazne pod aj tými najpesimistickejšími očakávaniami trhu,“ uviedol David Windley z Jefferies.
Celý sektor čelí rastúcim nákladom – nielen Molina. Tento týždeň varovala pred zvýšenými výdavkami aj spoločnosť Elevance Health, keďže klienti využívajú benefity skôr, než nadobudnú účinnosť plánované zmeny v roku 2026. Negatívny sentiment sa preniesol aj na ďalšie firmy ako Centene a Oscar Health, ktorých akcie vo štvrtok ráno klesli o 4 až 7 %.
Hoci Molina naznačila možnosť zlepšenia marží v roku 2026, analytici zostávajú skeptickí. JP Morgan upozornila, že spoločnosť bude musieť jasne definovať, čo má stáť za očakávaným zotavením ziskovosti, najmä s ohľadom na súčasnú volatilitu v segmentoch Medicaid a Marketplace.
Graf MOH.US (D1)
Zdroj: xStation5
