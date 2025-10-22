Moody’s ťaží z oživenia emisnej aktivity a silnej analytickej divízie, zvyšuje výhlaď zisku

- Moody’s zvyšuje celoročný výhlaď vďaka silnému dopytu po emisiách a rastu analytických služieb.
- Tržby ratingovej divízie vzrástli medziročne o 11 %.
- Výrazným ťahúňom sa stáva súkromné úverovanie, najmä v infraštruktúrnych sektoroch.
- Akcie reagovali na správu miernym rastom, investori oceňujú výhlaď aj stabilnú pozíciu spoločnosti.
- Moody’s zvyšuje celoročný výhlaď vďaka silnému dopytu po emisiách a rastu analytických služieb.
- Tržby ratingovej divízie vzrástli medziročne o 11 %.
- Výrazným ťahúňom sa stáva súkromné úverovanie, najmä v infraštruktúrnych sektoroch.
- Akcie reagovali na správu miernym rastom, investori oceňujú výhlaď aj stabilnú pozíciu spoločnosti.
Ratingová agentúra Moody’s zvýšila svoj celoročný výhlaď tržieb aj ziskov vďaka kombinácii silnej emisnej aktivity na dlhopisovom trhu a rastúcemu významu svojej analytickej divízie. Investori aj analytici pozorne sledujú výsledky Moody’s, pretože odrážajú stav globálnych úverových trhov a korporátneho financovania.
V poslednom štvrťroku došlo k oživeniu kapitálových trhov aj fúzií a akvizícií, pričom úverové spready zostali nízke, čo podporilo vysokú aktivitu v oblasti dlhopisových emisií. Táto situácia významne pomohla ratingovej divízii Moody’s Investors Service, ktorá za kvartál vykázala tržby vo výške 2 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 11 %.
Moody’s navyše ťaží z rastúceho segmentu súkromného úverovania, ktoré sa stáva čoraz dôležitejším zdrojom financovania v kľúčových odvetviach ako dátové centrá, energetika a infraštruktúra.
Hospodárske výsledky:
-
Zisk za štvrťrok dosiahol 646 miliónov USD (3,60 USD na akciu) oproti 534 miliónom USD (2,93 USD na akciu) pred rokom.
-
Spoločnosť teraz očakáva upravený ročný zisk na akciu v rozmedzí 14,50–14,75 USD (predchádzajúci výhlaď: 13,50–14,00 USD).
-
Rast tržieb by mal dosiahnuť vyššie jednociferné hodnoty, oproti pôvodnému odhadu stredného jednociferného rastu.
CEO Rob Fauber k výsledkom uviedol: „Sila značky Moody’s sa v tomto štvrťroku plne prejavila. Investície, ktoré sme uskutočnili v kľúčových oblastiach, sa začínajú vyplácať.“
Reakcia trhu:
Akcie Moody’s v premarkete vzrástli o 1,5 %, pričom od začiatku roka si pripísali 2,4 %.
Graf MCO.US (D1):
Akcie Moody’s sa aktuálne obchodujú na úrovni 484,76 USD. Cena sa však stále nachádza pod 50-dňovým EMA (489,36 USD) aj pod 100-dňovým SMA (495,54 USD), čo naznačuje pretrvávajúcu medvediu náladu. RSI osciluje okolo hodnoty 48,6, teda blízko neutrálnej zóny, čo signalizuje slabé momentum a vyčkávací postoj investorov. MACD zostáva v zápornom pásme, pričom ani histogram, ani signálna línia zatiaľ nenaznačujú obrat smerom nahor – aj keď tempo poklesu sa spomaľuje. Krátkodobo bude rozhodujúce, či sa akcii podarí preraziť rezistenciu v oblasti 490–495 USD, kde sa nachádzajú oba sledované kĺzavé priemery. Ich prekonanie by mohlo obnoviť pozitívny trend a posilniť dôveru investorov po zverejnení silných hospodárskych výsledkov.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Huntington Bancshares kupuje Cadence Bank za 7,4 miliardy USD
Investori UnitedHealth veria v obrat vďaka návratu bývalého CEO
Exxon Mobil žaluje Kaliforniu kvôli zákonom o klimatickej transparentnosti
Novartis kupuje Avidity Biosciences za 12 miliárd USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.