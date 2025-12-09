Nádej na oživenie nestačí: Home Depot sklamal výhľadom na rok 2026

- Home Depot očakáva pre fiškálny rok 2026 rast tržieb iba o 0–2 %, čo je pod trhovými očakávaniami.
- Výhlaď zisku na akciu (EPS) vo výške 0–4 % rastu taktiež zaostáva za odhadmi (5,6 %).
- Vedenie firmy stavia na budúce oživenie trhu s bývaním, ktoré by mohlo podporiť celý sektor renovácií.
Americký maloobchodný reťazec Home Depot sklamal investorov pred svojím dlho očakávaným dňom pre investorov, keď zverejnil konzervatívny výhlaď na fiškálny rok 2026, ktorý zaostal za očakávaniami analytikov. Spoločnosť predpokladá, že porovnateľné tržby vzrastú o 0 až 2 %, čo je pod trhovým konsenzom na úrovni 2,34 %. Ešte slabší je výhlaď zisku – upravený zisk na akciu má vzrásť iba o 0 až 4 %, zatiaľ čo analytici očakávali 5,6 %.
Home Depot čelí podobným problémom ako jeho hlavný konkurent Lowe’s – americké domácnosti obmedzujú výdavky na renovácie a drahšie projekty, čo súvisí s vyššími úrokovými sadzbami a neistotou na trhu práce.
Napriek aktuálnej slabosti zostáva vedenie Home Depot mierne optimistické. Finančný riaditeľ Richard McPhail uviedol, že očakáva, že firma v budúcom roku porastie rýchlejšie než trh. Zároveň verí, že problémy na trhu s bývaním sú dočasné a po ich odznení dôjde k zrýchleniu rastu sektora.
Spoločnosť aktuálne prevádzkuje 2 356 maloobchodných predajní a viac ako 1 200 SRS lokalít vo všetkých 50 štátoch USA a zamestnáva približne 470 000 ľudí. Akcie spoločnosti od začiatku roka oslabili približne o 10 %, zatiaľ čo index S&P 500 posilnil o 16 %.
Aj keď niektorí analytici, napríklad TD Cowen, označujú výhlaď za „rozumný východiskový bod“, Home Depot bude musieť presvedčiť investorov konkrétnymi výsledkami, ak chce obnoviť dôveru a vrátiť sa na rastovú trajektóriu.
Graf HD.US (D1)
Akcie spoločnosti Home Depot sa aktuálne obchodujú za 353,50 USD a po predchádzajúcom výraznom poklese sa snažia stabilizovať. Cena sa nachádza pod kĺzavými priemermi EMA 50 (368,39 USD) a SMA 100 (385,72 USD), čo potvrdzuje pretrvávajúci medvedí trend. RSI dosahuje hodnotu 43,6, čo značí mierne oslabené momentum bez signálu prepredanosti.
Zdroj: xStation5
