Najväčší americký zbrojár zverejňuje výsledky 📈 Akcie RTX Corp reagujú

RTX Corp. (RTX.US), najväčší americký obranný dodávateľ, predtým známy ako Raytheon, oznámil lepšie než očakávané výsledky za 4. štvrťrok 2025 a potvrdil, že dynamika pokračuje aj v roku 2026. Tržby aj zisk na akciu prekonali odhady Wall Street, čo posilňuje širší rastový trend v obrannom sektore. Najdôležitejším dlhodobým rastovým katalyzátorom spoločnosti sa zdá byť program „Golden Dome“, hoci neistota ohľadom jeho realizácie, vrátane politického napätia s Kanadou a diskusií týkajúcich sa Grónska, môže oddialiť akékoľvek ocenenie viazané na potenciálny zisk z tohto projektu. RTX bola nedávno spomenutá Donaldom Trumpom, ktorý spoločnosť označil za najmenej ochotnú zosúladiť sa s novými usmerneniami Bieleho domu. Tieto usmernenia zvyšujú tlak na obranných dodávateľov, aby viac investovali do domácich tovární a čo najrýchlejšie navýšili výrobnú kapacitu.
Výsledky RTX za 4. štvrťrok 2025
-
Tržby: 24,2 mld. USD, medziročne +12 %, jasne nad očakávaniami trhu (cca 22,7 mld. USD)
-
Upravený zisk na akciu (EPS): 1,55 USD, nad konsenzom (cca 1,47 USD)
-
Rast EPS medziročne: +1 %, čo naznačuje, že štvrťrok bol viac ťahaný objemom než maržami
-
Tvorba hotovosti: voľný cash flow 3,2 mld. USD a prevádzkový cash flow 4,2 mld. USD patrili k hlavným pozitívam správy
Dôležité je, že ku štvrťroku prispeli všetky kľúčové segmenty:
-
Collins Aerospace
-
Pratt & Whitney
-
Raytheon
GAAP EPS vo výške 1,19 USD bol ovplyvnený účtovaním akvizícií a reštrukturalizačnými položkami. Pre trh zostáva hlavným pilierom príbehu objem objednávok: RTX vykázala objednávky vo výške 268 mld. USD, z toho 161 mld. v komerčnom a 107 mld. v obrannom segmente.
Celkový prehľad za rok 2025
Výrazné zlepšenie vo voľnom cash flow naznačuje, že RTX sa posúva za fázu „operačného čistenia“ z predchádzajúcich rokov:
-
Tržby: 88,6 mld. USD (+10 % medziročne)
-
Upravený EPS: 6,29 USD (+10 % medziročne)
-
Voľný cash flow: 7,9 mld. USD, medziročne +3,4 mld. USD
Výhľad na rok 2026
Výhľad na rok 2026 pôsobí konzervatívne, ale dôveryhodne, s priestorom na prípadné zvýšenie:
-
Tržby: 92–93 mld. USD (organický rast 5–6 %)
-
Upravený EPS: 6,60–6,80 USD
-
Voľný cash flow: 8,25–8,75 mld. USD
Rozdiel medzi rastom tržieb (+12 %) a rastom upraveného EPS (+1 %) v 4. štvrťroku poukazuje na tlak na náklady alebo investície do kapacít. V roku 2026 bude trh pozorne sledovať prevádzkovú páku. Celkovo RTX vstupuje do roku 2026 s dynamikou, veľkým objemom objednávok a zlepšujúcim sa cash flow, no hlavnou témou v nadchádzajúcich štvrťrokoch budú marže a realizácia, nie len samotné objednávky.
Zdroj: xStation5
