Amazon štartuje obrovský predaj dlhopisov a cieli na 37–42 mld. USD na financovanie AI infraštruktúry💵

Amazon spustil nový cross-Atlantic predaj dlhopisov, ktorý by podľa reportingu citovaného agentúrou Reuters mohol priniesť približne 37–42 mld. USD. Prostriedky majú podporiť rozširovanie infraštruktúry pre umelú inteligenciu (AI), kde hrá kľúčovú úlohu Amazon Web Services (AWS).
Štruktúra emisie: dolárové aj eurové tranže
Reuters uvádza, že Amazon ponúka americké investičné-grade dlhopisy až v 11 tranžiach a odkazuje na regulatorné podanie. Bloomberg reporting prevzatý portálom Financial Advisor dopĺňa, že americká časť môže mať splatnosti približne od 2 do 50 rokov, pričom najdlhšia tranža sa diskutuje ako splatná v roku 2076.
V Európe Amazon zároveň plánuje eurové dlhopisy v ôsmich častiach so splatnosťami od 2 do 38 rokov.
Indikatívny pricing a banky v syndikáte
Pri najdlhšej americkej tranži sa v úvodných diskusiách spomínala prirážka okolo 1,55 percentuálneho bodu nad americké štátne dlhopisy, uviedol Bloomberg reporting prevzatý Financial Advisor. Rovnaký zdroj medzi manažérmi emisie uvádza aj HSBC, Citi, Goldman Sachs a JPMorgan.
Prečo Amazon prichádza na trh práve teraz
Emisia zapadá do trendu, keď „hyperscaleri“ financujú dlhodobé AI investície aj cez dlhopisový trh, pretože dopyt po kvalitnom korporátnom dlhu zostáva silný. Reuters ako kontext spomenul napríklad nedávnu emisiu Alphabetu a očakávané získavanie kapitálu u Oracle na rozširovanie cloudovej kapacity.
Amazon podľa Reuters naposledy emitoval veľký dolárový dlh v novembri, približne v objeme 15 mld. USD.
Čo sledovať ďalej
Investori budú riešiť najmä finálny pricing (spready) naprieč splatnosťami, pričom dlhé splatnosti bývajú citlivejšie na pohyb sadzieb. Dôležité bude aj to, ako sa financovanie pretaví do ďalšieho tempa AI capexu, najmä po skôr komunikovaných veľmi vysokých investíciách do dátových centier, čipov a zariadení v roku 2026 (podľa Bloomberg reportingu prevzatého Financial Advisor).
