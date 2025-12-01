Napätie a útoky vracajú ropu do rastového trendu

- Cena ropy vzrástla o viac než 2 % kvôli narušeniu dodávok z CPC a napätiu okolo Venezuely.
- OPEC+ ponechal ťažobné kvóty bez zmeny, čím stabilizoval trhové očakávania.
- USA a Venezuela sa ocitli v centre nového geopolitického rizika, ktoré môže ovplyvniť ponuku ropy.
- OPEC+ zaviedol nový mechanizmus na určenie produkčných kvót od roku 2027, ktorý má podporiť stabilitu trhu.
Cena ropy dnes vystrelila o viac než 2 % nahor po tom, čo bol prerušený export prostredníctvom Kaspického ropovodu (CPC) v dôsledku ukrajinského dronového útoku, a zároveň došlo k zvýšenému geopolitickému napätiu medzi USA a Venezuelou. Obchodníci na tieto udalosti reagovali prehodnotením očakávaného prebytku ponuky, ktorý v posledných mesiacoch tlačil ceny ropy nadol.
Futures na Brent vzrástli o 1,26 USD (2,02 %) na 63,64 USD za barel, zatiaľ čo americká ľahká ropa WTI si pripísala 1,27 USD (2,17 %) a obchodovala sa za 59,82 USD. Kľúčovým impulzom bolo zastavenie prevádzky konzorcia CPC, ktoré obsluhuje približne 1 % globálnej ponuky ropy. Napriek následnému uisteniu spoločnosti Chevron, že nakládky v ruskom prístave Novorossijsk pokračujú, trh zostal citlivý na akékoľvek náznaky narušenia dodávok.
Ďalším dôležitým faktorom bol vývoj v rámci aliancie OPEC+, ktorá ponechala produkčné kvóty bez zmeny pre prvý štvrťrok 2026. Tento krok bol prijatý ako pozitívny signál, keďže trh bol dlhodobo znepokojený prebytkom ponuky. Podľa analytikov z LSEG rozhodnutie OPEC+ pomohlo stabilizovať očakávania ohľadom rastu ponuky v nasledujúcich mesiacoch.
Napätie zvýšil aj prezident USA Donald Trump, ktorý vyhlásil, že „vzdušný priestor nad Venezuelou“ by mal byť považovaný za uzavretý. Nešpecifikoval však, či ide o predzvesť vojenských operácií. Venezuela pritom patrí medzi kľúčových producentov ropy v Južnej Amerike, takže každé geopolitické riziko môže mať priamy dopad na trh.
Dlhodobejšie dôsledky môže mať aj novo prijatý mechanizmus OPEC+ na hodnotenie produkčných kapacít členských štátov. Podľa saudskoarabského ministra energetiky má ísť o technicky detailný a transparentný nástroj, ktorý má platiť od roku 2027. Cieľom je spravodlivo určiť základy pre budúce kvóty a odmeniť krajiny, ktoré investujú do rastu kapacít. Tento krok môže v budúcnosti posilniť stabilitu trhu a predísť sporom, ktoré napríklad viedli k odchodu Angoly z organizácie v roku 2024.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa aktuálne obchoduje na úrovni 59,22 USD. Po predchádzajúcom poklese došlo k výraznému obratu trendu a cena prerazila nad kĺzavé priemery EMA 50 (59,04 USD) aj SMA 100 (58,59 USD), čo signalizuje zmenu krátkodobého sentimentu na býčí. Momentum je na úrovni 100,4, čo potvrdzuje rastúcu nákupnú dynamiku. Naopak CCI sa nachádza na -29,6, čo naznačuje mierne oslabenie po predchádzajúcom prudkom raste, ale stále zostáva mimo pásma prepredanosti.
Ak cena udrží podporu v oblasti EMA 50, ďalšou cieľovou úrovňou môže byť hranica 60 USD, ktorá predstavuje krátkodobú rezistenciu. Naopak kľúčová podpora sa nachádza v zóne okolo 58,60 USD.
Zdroj: xStation5
