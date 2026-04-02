Napätie okolo Hormuzského prielivu núti Áziu konať 🔥

- Filipíny získali od Iránu záruku bezpečného priechodu lodí cez Hormuzský prieliv.
- Pre krajinu je to dôležité kvôli dovozu ropy, hnojív aj bezpečnosti námorníkov.
- Singapur urýchli podporné opatrenia kvôli dosahom drahších energií.
- Konflikt na Blízkom východe začína výraznejšie doliehať aj na ázijské ekonomiky.
Filipíny oznámili, že od Iránu získali uistenie o bezpečnom, nerušenom a rýchlom priechode svojich lodí cez Hormuzský prieliv. Túto garanciu mal počas telefonátu s filipínskou ministerkou zahraničných vecí potvrdiť iránsky minister zahraničných vecí Seyed Abbas Araghchi. Pre Manilu ide o dôležitú správu, pretože krajina dováža väčšinu svojich energetických potrieb práve z Blízkeho východu.
Filipínska vláda uviedla, že iránske uistenie môže podporiť stabilné dodávky ropy a hnojív, ktoré sú pre domácu ekonomiku zásadné. Zároveň má prispieť aj k bezpečnosti filipínskych námorníkov, ktorí v oblasti pracujú. V situácii, keď sa napätie na Blízkom východe stupňuje a Hormuzský prieliv zostáva kľúčovou tepnou svetového obchodu s energiami, ide o významný diplomatický krok.
Na rastúcu neistotu reaguje aj Singapur, ktorý oznámil, že posilní podporné opatrenia pre ekonomiku. Premiér Lawrence Wong uviedol, že vláda urýchli časť už schválenej pomoci a zároveň pripraví cielenú podporu pre sektory, ktoré dosahy drahších energií zasiahnu najviac. Súčasťou balíčka majú byť aj úľavy, ktoré pomôžu domácnostiam a firmám kompenzovať vyššie účty za elektrinu.
Singapur upozorňuje, že región vstupuje do neistejšej a nestabilnejšej fázy, ktorá môže mať široké dosahy na bezpečnosť aj tok energií. Podľa premiéra nemusí byť najhoršia časť krízy ešte za nami. Krajina preto pracuje na zabezpečení alternatívnych dodávok od ďalších svetových producentov a prehlbuje spoluprácu napríklad s Austráliou alebo Novým Zélandom, aby si zabezpečila prístup k energiám, potravinám a ďalším kľúčovým surovinám.
Popri rope sa začínajú stávať problémom aj dodávky hnojív a hélia, čo môže ďalej zvýšiť tlak na ceny a potravinovú výrobu. Singapurské úrady preto prehodnocujú ekonomický výhlaď a centrálna banka má ešte tento mesiac aktualizovať svoj pohľad na infláciu.
Vývoj tak ukazuje, že konflikt na Blízkom východe už nie je len regionálnou témou. Čoraz viac zasahuje aj ázijské ekonomiky, ktoré sú závislé od dovozu energií a citlivé na narušenie obchodných trás. Filipíny sa snažia zabezpečiť bezpečný tok surovín diplomaticky, zatiaľ čo Singapur už pripravuje konkrétnu ekonomickú obranu proti drahším energiám a narušeným dodávkam.
