Napriek inflácii japonské domácnosti zvyšujú svoje výdavky, ale kúpna sila naďalej klesá.

- Japonská spotreba domácností medziročne vzrástla o 1,8 %, ale nedosiahla očakávania trhu kvôli slabším výdavkom na bývanie a vzdelávanie.
- Inflácia zostáva nad 2 % cieľom BoJ, reálne mzdy klesajú a premiér Takaichi reaguje ekonomickým balíčkom pre domácnosti.
- Slabý jen zvyšuje náklady na dovoz a udržiava tlak na infláciu, čo obmedzuje priestor BoJ na rýchlejšie zvyšovanie úrokových sadzieb.
Japonské domácnosti v septembri zvýšili svoje výdavky piaty mesiac po sebe, čo poskytlo určitú podporu ekonomike, ktorá podľa analytikov pravdepodobne v treťom štvrťroku zaznamenala pokles. Po zohľadnení inflácie spotreba medziročne vzrástla o 1,8 %, zatiaľ čo trh očakával rast o 2,5 %. Najväčší podiel na zvýšení výdavkov mali doprava a voľnočasové aktivity, zatiaľ čo pokles v oblasti bývania a vzdelávania brzdil celkový výsledok.
Spotreba tvorí viac ako polovicu japonského HDP a jej vývoj je kľúčom k udržateľnosti hospodárskeho rastu. Hoci výdavky domácností zostávajú silné napriek dlhodobému inflačnému tlaku, očakáva sa, že HDP v treťom štvrťroku poklesne, čím sa skončí séria piatich po sebe idúcich období expanzie. Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú slabší hospodársky výkon, patrí pokles exportu a spomalenie výstavby bývania v súvislosti so zmenami v regulácii.
Inflácia oslabuje kúpnu silu domácností
Miera inflácie v Japonsku zostáva už viac ako tri a pol roka nad cieľovou hodnotou BoJ (2 %) a v septembri sa ešte zrýchlila. To znamená, že reálne mzdy po zohľadnení inflácie klesajú, hoci nominálne mzdy rastú. Výsledkom je oslabovanie kúpnej sily domácností a rastúca nespokojnosť voličov.
Nová premiérka Sanae Takaichi preto predstavila balík ekonomických opatrení na podporu domácností, ktorý zahŕňa dotácie na plyn a elektrinu počas zimy a regionálne granty na zmiernenie dopadu rastúcich cien. Vláda tiež plánuje do konca roka znížiť dane z palív. Na rozdiel od svojich predchodcov Takaichi odmietla paušálne vyplácanie hotovosti, ktoré podľa jej názoru nemá dlhodobý účinok.
Slabý jen zvyšuje náklady na dovoz a inflačný tlak
Takaichi je známa svojou podporou menovej politiky uvoľnenia, čo prispieva k očakávaniam, že Japonská centrálna banka (BoJ) bude postupovať pomalšie pri zvyšovaní úrokových sadzieb. Od jej nástupu do funkcie japonský jen naďalej oslabuje voči doláru a obchoduje sa blízko osemmesačného minima, čo zvyšuje náklady na dovoz a ďalej posilňuje inflačný tlak.
Analytici poukazujú na to, že rast výdavkov domácností bol doteraz viac poháňaný rastom miezd a bonusov ako skutočným zlepšením kúpnej sily. Výdavky na služby rastú, ale spotreba potravín a základných potrieb zostáva utlmená. To znamená, že domáci dopyt ešte nie je dostatočne silný na to, aby vytvoril udržateľný cyklus rastu, ktorý BoJ požaduje v dlhodobom horizonte.
