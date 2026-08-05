Nasdaq 100 odráža, výsledky spoločností a nižšie výnosy obnovujú chuť riskovať – 4 zaujímavé grafy 📈

Index Nasdaq 100 zaznamenal silné odrazenie po vstupe do korekčného pásma na konci júla. Technologický index klesol z rekordnej úrovne 30 740 bodov, dosiahnutej 2. júna, na 27 257 bodov 29. júla, a následne sa odrazil takmer na 30 000 bodov do 5. augusta. Oživenie nastalo po poklese o 11,3 % od historického maxima, ktorý obmedzil natiahnuté valuácie a znížil časť nadmerného pozicionovania nahromadeného v spoločnostiach spojených s umelou inteligenciou a polovodičmi.
Rozsah poklesu Nasdaq 100
Silné výsledky a zvýšené výhľady spoločností ako Palantir, Amazon a najväčší poskytovatelia cloudových služieb upokojili investorov tým, že ukázali, že výdavky na AI sa naďalej pretavujú do vyšších príjmov, dopytu po cloudových službách a rozvoja dátových centier. Silné výhľady Palantiru a zlepšenie dopytu vyplývajúceho z projektov dátových centier pomohli taktiež rozšíriť rozsah odrazenia nad rámec tradičných polovodičových spoločností. Výsledky súvisiace s AI a lepšie výhľady podnikov patrili medzi hlavné faktory podporujúce nedávne oživenie v technologickom sektore.
Koncentrácia technologického sektora a polovodičov
Technologické spoločnosti sa podieľajú na celkovej trhovej kapitalizácii indexu Nasdaq 100 približne 58,3 %, čo zdôrazňuje jeho vysokú citlivosť na zmeny očakávaní týkajúcich sa digitálnej ekonomiky a umelej inteligencie. Samotné polovodičové spoločnosti predstavujú približne 30,2 % celkovej kapitalizácie.
Podiel polovodičov vzrástol v júni takmer na 34 %, po čom počas júlovej korekcie klesol pod 29 %. Na jednej strane vidíme miernu distribúciu, čo by malo byť pozitívnym signálom. Na druhej strane však stále vysoký podiel polovodičových spoločností ukazuje, ako je celý index na tento sektor citlivý. Takáto koncentrácia pomáha vysvetliť dynamiku pohybov indexu: zlepšenie očakávaní týkajúcich sa infraštruktúry AI môže rýchlo dvíhať Nasdaq 100, avšak sklamaním v dopyte po polovodičoch alebo slabšia návratnosť investícií do umelej inteligencie môže vyvolať rovnako silnú reakciu smerom nadol.
Pracovné ponuky spojené s AI na americkom trhu práce
Vysoký dopyt po AI sa naďalej udržiava aj mimo finančných trhov. Pozície súvisiace s AI predstavovali v júni 2026 približne 5,9 % všetkých pracovných ponúk v USA, oproti 4,4 % na začiatku roka, 2,7 % v januári 2025 a približne 1,9 % na začiatku roka 2020.
Tento trend naznačuje, že podniky vychádzajú z fázy experimentálnych AI projektov a čoraz častejšie prijímajú zamestnancov na tvorbu, nasadzovanie a prevádzku produktov a procesov využívajúcich umelú inteligenciu.
Šírka trhu Nasdaq 100
K 4. augustu sa približne 69 % spoločností z Nasdaq 100 nachádzalo nad svojimi 200-dňovými kĺzavými priemermi, oproti 58 % pri poslednom dne. Zároveň podiel spoločností obchodovaných nad 50-dňovými kĺzavými priemermi vzrástol z 39 % dňa 23. júla na 58 %.
Toto zlepšenie naznačuje, že odrazenie nie je poháňané výlučne niekoľkými najväčšími technologickými spoločnosťami. Na raste sa podieľa časť indexu, čo zvyšuje udržateľnosť pohybu. Napriek tomu zostáva 42 % komponentov indexu pod svojimi 50-dňovými priemermi, čo naznačuje, že krátkodobé podmienky sa zlepšili, avšak nie sú ešte jednotne rastové.
Sezóna výsledkov za druhý kvartál je doteraz výnimočne silná, avšak aj očakávania investorov zostávajú mimoriadne vysoké. Spoločnosti môžu zverejniť silný rast, a napriek tomu zaznamenať pokles kurzov, ak výhľady, marže alebo návratnosť výdavkov na AI neprekročia optimistické očakávania.
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