🚨Cena ropy padla o viac ako 8 %. Otvorí sa znovu Hormuzský prieliv?📉🛢️

- Ropa Brent sa prepadla o viac ako 8 % po správach o možnej dohode medzi USA a Iránom
- Katar potvrdil, že návrh dohody je pripravený, pričom Donald Trump očakáva výsledok rokovaní už v priebehu 48 hodín
- Pripravovaná 60-dňová dohoda má obnoviť bezpečnú lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv vrátane odmínovania plavebných trás
- Cez Hormuzský prieliv prechádza približne 20 % svetových dodávok ropy, preto správy okamžite znížili geopolitickú rizikovú prirážku
- Definitívna dohoda zatiaľ nebola uzavretá, preto zostáva ďalší vývoj na energetických trhoch naďalej neistý
- Ropa Brent sa prepadla o viac ako 8 % po správach o možnej dohode medzi USA a Iránom
- Katar potvrdil, že návrh dohody je pripravený, pričom Donald Trump očakáva výsledok rokovaní už v priebehu 48 hodín
- Pripravovaná 60-dňová dohoda má obnoviť bezpečnú lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv vrátane odmínovania plavebných trás
- Cez Hormuzský prieliv prechádza približne 20 % svetových dodávok ropy, preto správy okamžite znížili geopolitickú rizikovú prirážku
- Definitívna dohoda zatiaľ nebola uzavretá, preto zostáva ďalší vývoj na energetických trhoch naďalej neistý
Cena ropy Brent sa počas utorkového obchodovania prepadla o viac ako 8 % a prvýkrát po niekoľkých týždňoch klesla pod hranicu 79 dolárov za barel. Dôvodom je rastúci optimizmus, že Spojené štáty a Irán sú blízko dohody, ktorá by obnovila lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Impulzom boli vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého rokovania s Iránom prebiehajú veľmi dobre a výsledok by mohol byť známy už v priebehu najbližších 48 hodín. Katar zároveň potvrdil, že návrh dohody už existuje a obe strany rokujú o jeho finálnej podobe. Podľa dostupných informácií sa pripravuje dočasná 60-dňová dohoda. Lode smerujúce do Perzského zálivu by využívali severný koridor popri iránskom pobreží, zatiaľ čo odchádzajúce plavidlá by prechádzali cez ománske vody. Súčasťou plánu je aj odmínovanie hlavných plavebných trás, čo by výrazne znížilo riziko ďalších incidentov.
Pre ropný trh ide o mimoriadne dôležitú správu. Cez Hormuzský prieliv totiž za bežných okolností prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a významná časť exportu skvapalneného zemného plynu. Každé zníženie rizika prerušenia dodávok preto znamená pokles geopolitickej rizikovej prirážky, ktorá sa v posledných mesiacoch premietala do vyšších cien energií. Po správach o napredujúcich rokovaniach Brent prerazil viacero technických úrovní podpory a počas približne 19 hodín stratil viac než 7 dolárov na barel, čo predstavuje pokles o približne 8,5 %. Trh tak začal započítavať scenár, že riziko výpadku dodávok z Blízkeho východu sa výrazne znižuje.
Napriek optimizmu však zatiaľ nejde o hotovú vec. Katar aj americkí predstavitelia zdôrazňujú, že konečná dohoda ešte nebola podpísaná a rokovania pokračujú. Navyše ani prípadné otvorenie Hormuzského prielivu by nevyriešilo širší konflikt medzi USA a Iránom či otázku iránskeho jadrového programu. Pre investorov preto zostáva kľúčové, či sa diplomatické rokovania pretavia do konkrétnej dohody, alebo sa geopolitické napätie opäť vráti na prvé stránky novín.
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