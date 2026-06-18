NATGAS prudko rastie po správe EIA 📈 Zásoby spomaľujú rast

Futures na zemný plyn (NATGAS) dnes preradili na vyšší stupeň, keď vzrástli o 2,6 % a prerazili dôležité technické úrovne. Býčím impulzom sa stala správa americkej agentúry EIA (Energy Information Administration), ktorá oznámila týždenný prírastok zásob nižší, než očakával trh.
Kľúčové body:
- Dáta EIA: Čistý prírastok zásob za týždeň končiaci 12. júna 2026 dosiahol 73 mld. kubických stôp (BCF), čo bolo menej než očakávaných 76 BCF. Zároveň ide o výrazné spomalenie oproti predchádzajúcemu týždňu, keď zásoby vzrástli o 108 BCF.
- Vyrovnávanie zásob: Hoci celkové zásoby zostávajú o 151 BCF nad päťročným priemerom, aktuálne sú už o 29 BCF nižšie než pred rokom. To potvrdzuje postupné sprísňovanie štrukturálnej rovnováhy medzi ponukou a dopytom.
Zdroj: EIA
NATGAS (H1)
Kontrakt na NATGAS na hodinovom grafe prudko vzrástol nad kľúčové Fibonacciho úrovne, keď prerazil retracement 61,8 % na úrovni 3,217 a smeruje k opätovnému otestovaniu nedávneho maxima. Futures počas dnešného obchodovania rozšírili zisky až na 2,6 % po tom, čo krátko otestovali 100-periódový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA100; tmavofialová línia) na hodinovom grafe. Celkovo však cena naďalej zostáva pevne konsolidovaná v pásme 3,000 až 3,360, takže aj prípadné prerazenie posledného maxima by si stále vyžadovalo výrazne silnejšie momentum na potvrdenie skutočného prevzatia kontroly býkmi a začiatku nového rastového trendu.
Zdroj: xStation5
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