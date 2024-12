NATGAS rastie o takmer 8 % 🚨

­čôł Ni┼ż┼íie predpovede tepl├┤t v USA, ako sa o─Źak├ívalo za─Źiatkom janu├íra, podporuj├║ ceny zemn├ęho plynu

Futures kontrakty na zemn├Ż plyn NATGAS v ├║vode pondelkov├ęho obchodovania posilnili o takmer 8 % po tom, ako NOAA ozn├ímila aktualizovan├ę predpovede po─Źasia, ktor├ę poukazuj├║ na v├Żrazne ni┼ż┼íie teploty v USA, ne┼ż sa p├┤vodne o─Źak├ívalo.

Meteorol├│govia o─Źak├ívaj├║ v├Żrazn├ę ochladenie na v├Żchodnom pobre┼ż├ş s pravdepodobnos┼ąou takmer 95 %. Tieto ├║daje by mohli zv├Ż┼íi┼ą dopyt po paliv├ích na vykurovanie a zv├Ż┼íi┼ą prev├ídzku elektr├írn├ş. O─Źak├íva sa, ┼że tieto teploty pod norm├ílom bud├║ pretrv├íva┼ą minim├ílne do polovice febru├íra. Zdroj: Bloomberg Financial LP

NATGAS za─Źal obchodovanie s b├Ż─Ź├şm gapom smerom nahor, ktor├Ż svoj├şm rozsahom zrazil miestne maxim├í zaznamenan├ę v novembri minul├ęho roka. Z technick├ęho h─żadiska si komodita po cel├Ż ─Źas udr┼żiavala stabiln├Ż rastov├Ż trend.