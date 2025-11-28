NatWest zvažuje predaj Cushon: V hre je transakcia za takmer 200 miliónov dolárov

- NatWest rokuje o predaji 85 % podielu v spoločnosti Cushon americkej WTW.
- Hodnota firmy môže presiahnuť 150 miliónov libier, teda viac než 198 miliónov USD.
- Predaj by odrážal zmenu stratégie pod novým vedením NatWest, smerom k väčšej jednoduchosti.
- Cushon pôsobí v oblasti firemných dôchodkových a sporiacich produktov pre státisíce používateľov.
Britská banka NatWest Group je podľa zdrojov v exkluzívnych rokovaniach o predaji svojho väčšinového podielu (85 %) v penzijnom fintech podniku Cushon americkej spoločnosti Willis Towers Watson (WTW). K predaju dochádza len dva roky po tom, čo NatWest firmu akviroval za približne 144 miliónov libier.
Podľa trhových informácií by mohla byť spoločnosť Cushon aktuálne ocenená na viac než 150 miliónov libier (približne 198 miliónov USD). Napriek tomu dohoda zatiaľ nie je definitívna – stále existuje možnosť, že k uzavretiu transakcie nedôjde.
Strategická zmena smerovania v NatWest
Cushon bol pôvodne kúpený pod vedením bývalej CEO Alison Rose ako súčasť širšej stratégie, v ktorej sa NatWest snažil rozšíriť ponuku produktov, osloviť mladších klientov a konkurovať digitálnym bankám. Súčasný CEO Paul Thwaite však zmenil kurz a kladie dôraz na zjednodušenie štruktúry banky a posilnenie hlavných oblastí – hypotéky a firemné úvery.
Informácie o Cushon
Cushon spravuje približne 3 miliardy libier v aktívach.
Poskytuje firemné dôchodkové a sporiace produkty pre viac než 650 000 členov naprieč 21 000 zamestnávateľmi.
Pri vstupe NatWest do firmy si manažment ponechal 15 % podiel, ktorý pravdepodobne bude tiež súčasťou rokovaní s WTW.
Zástupcovia NatWest odmietli komentovať prebiehajúce rokovania a uviedli len, že „ich prioritou zostáva poskytovanie služieb zákazníkom.“ Willis Towers Watson sa k záležitosti zatiaľ nevyjadril.
Graf NWG.US (D1)
Akcie banky NatWest zaznamenali výrazný rast a aktuálne sa obchodujú na novom krátkodobom maxime 16,75 USD. RSI dosahuje hodnotu 65,2, teda tesne pod hranicou prekúpenosti, no stále v býčom teritóriu, čo ponecháva priestor na ďalší rast. MACD vykazuje pozitívne prekríženie, pričom signálna línia smeruje nahor a histogram prechádza do kladných hodnôt.
Zdroj: xStation5
