US Open: Po dni voľna otvára Wall Street obchodnú seansu v zelených číslach

Wall Street dnes vykazuje jasný optimizmus, pričom hlavné indexy počas seansy rastú. S&P 500 si pripisuje 0,2 %, zatiaľ čo Nasdaq posilňuje o 0,3 %. Dow Jones si udržiava pozitívny trend, najmä vďaka technologickému a priemyselnému sektoru.
Dnešné zisky sú do veľkej miery poháňané očakávaniami možného zníženia úrokových sadzieb Fedom už v decembri. Trhy aktuálne pripisujú viac ako 80 % pravdepodobnosť, že decembrové zasadnutie prinesie zníženie sadzieb o 25 bázických bodov, čo ďalej posilňuje býčí sentiment a podporuje rast akciového trhu. Pozitívnu dynamiku zároveň poháňa aj špekulácia o potenciálne holubičom nástupcovi predsedu Fedu, ktorého menová politika by uprednostnila zachovanie uvoľneného kurzu, čo by znamenalo nižšie náklady na financovanie a pokračujúcu podporu ekonomiky a kapitálových trhov.
Technologický sektor zostáva hlavným príjemcom dnešného trhového optimizmu, ťažený vysokou pravdepodobnosťou decembrového zníženia sadzieb. Uvoľnenejšia menová politika podporuje vyšší apetít po riziku, čo prirodzene zvyšuje dopyt po technologických akciách.
Istý prvok neistoty však naďalej pretrváva – kľúčové ekonomické údaje vrátane preferovaného inflačného indexu Fedu PCE budú zverejnené až na budúci týždeň. Omeškania spôsobené nedávnym uzavretím americkej vlády znamenajú, že Fed bude mať na decembrovom zasadnutí obmedzené množstvo údajov. Napriek tomu dnešná seansa ukazuje, že trh využíva nízku likviditu počas sviatočného obdobia na pozitívne uzavretie mesiaca.
S&P 500 Futures (H1 Interval)
Futures na S&P 500 dnes rastú, keď kupujúci zjavne opäť preberajú kontrolu po nedávnej korekcii, čo naznačuje návrat trhového optimizmu. Pozitívne správy o možnom znížení sadzieb v decembri ďalej podporujú dopytovú stranu, čo povzbudzuje zvýšenú aktivitu. Rast je taktiež poháňaný očakávaniami, že nižšie sadzby podporia hospodárske oživenie a firemné tržby, čo vytvára predpoklad pre pokračujúci rastový trend v nasledujúcich obchodných seansách.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- Alphabet (GOOGL.US) stiahol svoju antimonopolnú sťažnosť v EÚ proti cloudovým praktikám Microsoftu (MSFT.US), týždeň po tom, čo regulátori spustili vlastné vyšetrovanie. Google predtým obvinil Microsoft z protikonkurenčného správania, keď mal obmedzovať klientov na platforme Azure. Stiahnutie prichádza po tom, čo Európska komisia zahájila nezávislú revíziu cloudových praktík. Vyšetrovanie EÚ však pokračuje, čo znamená, že Microsoft zostáva pod regulačným dohľadom, zatiaľ čo Google sa môže sústrediť na rozvoj vlastných cloudových služieb.
- Nvidia (NVDA.US) oslabuje po správach, že čínske technologické firmy vrátane Alibaba a ByteDance trénujú svoje AI modely v zahraničných dátových centrách, aby obišli americké exportné obmedzenia na čipy. Tieto firmy využívajú dátové centrá vlastnené nečínskymi entitami, čo im umožňuje pokračujúci prístup k pokročilým čipom Nvidia napriek reštrikciám. Situácia poukazuje na geopolitické napätie v polovodičovom sektore a prináša dočasnú neistotu pre ocenenie akcií Nvidie, hoci dlhodobý dopyt po AI čipoch zostáva silný.
- Intel (INTC.US) dnes rastie o 4 %, aj napriek tomu, že v Tchaj-wane prebehla razia v dome inžiniera Wei-Jen Loa kvôli podozreniu, že mohol preniesť technológie súvisiace s národnou bezpečnosťou od svojho predchádzajúceho zamestnávateľa. Lo predtým pracoval pre Taiwan Semiconductor, neskôr prešiel do Intelu, ktorý teraz spustil vlastné vyšetrovanie možného zneužitia obchodného tajomstva.
- Oracle (ORCL.US) dnes oslabuje o takmer 2 %. Trh zostáva skeptický voči prognózam spoločnosti o masívnych tržbách a vyjadruje obavy z rozsahu jej zadlženia.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Denné zhrnutie: Nádeje na decembrové zníženie sadzieb Fedu podporujú Wall Street
Akcie AOSL rastú po uvedení nového MOSFETu pre AI servery
D-Wave vstupuje do verejného sektora. Akcie rastú!
Procter & Gamble varuje pred výrazným poklesom tržieb v USA – spotrebitelia obmedzujú nákupy
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.