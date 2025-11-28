Telefónica a DAZN si zabezpečili práva na vysielanie LaLigy v Španielsku do roku 2032

- Telefónica a DAZN získajú domáce práva na päť zápasov LaLigy v každom kole na obdobie 2027–2032 s hodnotou viac ako 1 miliarda eur ročne.
- Telefónica zaplatí v priemere 527 miliónov eur za sezónu a po zrušení regulácie veľkoobchodných cien v roku 2024 má väčšiu voľnosť pri ďalšom predaji práv konkurentom.
- Európsky trh s futbalovými právami hustne, globálni hráči zvyšujú konkurenciu a UEFA teraz z top piatich trhov inkasuje približne 2,5 miliardy eur za sezónu, čo je viac než o pätinu viac ako v predchádzajúcom cykle.
Telefónica a DAZN si poistili LaLigu až do roku 2032. Nový kontrakt potvrdzuje, že domáci futbal zostáva jedným z najcennejších práv na španielskom trhu s platenou televíziou.
Nový päťročný balík LaLigy
LaLiga pridelila Telefónice a DAZN domáce vysielacie práva na 5 zápasov z každého kola pre každého z nich. Dohoda pokrýva 5 sezón od roku 2027 do 2032 a podľa ligy znamená približne 6 % nárast hodnoty v porovnaní s predchádzajúcim cyklom.
Telefónica uviedla, že za svoj podiel zaplatí v priemere 527 miliónov eur za sezónu. Celkové príjmy LaLigy z nového obdobia, vrátane balíkov pre bary a druhú ligu, majú presiahnuť 6,1 miliardy eur. Podmienky stále čakajú na finálne schválenie.
Strategická úloha futbalu a napätie na európskom trhu práv
Futbal zostáva kľúčovým pilierom stratégie Telefónicy v Španielsku, kde prémiový šport pomáha získavať a udržať zákazníkov v balíčkoch platenej televízie. Operátor tieto práva tiež vo veľkom predáva konkurentom, napríklad spoločnosti Masorange. Predtým regulované veľkoobchodné ceny boli v roku 2024 zrušené, čo dáva Telefónice väčšiu flexibilitu v cenotvorbe. Firma už oznámila, že podnikne kroky, aby jej zákazníci mali prístup ku všetkým zápasom LaLigy.
V celej Európe sa o futbalové práva čoraz viac preťahujú tradičné televízie s globálnymi mediálnymi a technologickými hráčmi. Nedávne víťazstvo Paramount Skydance v tendri na Ligu majstrov v Británii a Nemecku ukazuje, ako sa pole rozširuje. UEFA podľa aktuálnych kontraktov získava z 5 najväčších trhov približne 2,5 miliardy eur za sezónu, čo je viac než o 20 % viac ako v predchádzajúcom cykle.
Graf: TEF1.ES (D1)
