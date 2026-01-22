Návrat venezuelskej ropy do USA: Valero a Phillips 66 otvárajú dvere novým obchodom

- Valero a Phillips 66 nakúpili venezuelskú ropu priamo od obchodného domu Vitol – ide o prvé obchody po udelení licencií zo strany Washingtonu.
- Ropa bola predávaná so zľavou 8,50–9,50 USD k Brent, zatiaľ čo obchodné domy ju získali až s 15 USD diskontom.
- Záujem o venezuelskú ropu bol spočiatku slabý, čo vytváralo tlak na ďalšie znižovanie cien.
- Export venezuelskej ropy do USA sa tak znovu otvára, prvýkrát od sankcií v roku 2019.
Americké rafinérie Valero a Phillips 66 uskutočnili prvé priame nákupy venezuelskej ropy v rámci novej dohody medzi Washingtonom a Caracasom, ktorá povoľuje export až 50 miliónov barelov ropy z Venezuely do USA. Ropa bola zakúpená od obchodného domu Vitol, ktorý spolu s Trafigurou získal nové licencie na obchodovanie s venezuelskou ropou po januárovom odstránení prezidenta Nicolása Madura.
Tieto nákupy predstavujú zásadnú zmenu v americkom prístupe, keďže doteraz americké firmy nakupovali venezuelskú ropu iba prostredníctvom partnerstva so spoločnosťou Chevron. Valero aj Phillips 66 teraz po prvýkrát využili novo autorizovaných obchodníkov, čo im umožnilo nakúpiť zásoby za výrazne výhodné ceny – konkrétne so zľavou približne 8,50 až 9,50 USD pod cenu ropy Brent.
Obchodné domy Vitol a Trafigura získali zásoby ešte lacnejšie – so zľavou okolo 15 USD pod Brent, a po odpočítaní nákladov na dopravu (cca 2,5 až 3,5 USD/barel) si ponechávajú maržu 2 až 4 USD/barel. To z nich robí hlavných víťazov v úvodnej fáze tohto nového exportného režimu.
Záujem amerických rafinérií bol spočiatku vlažný – počiatočné ponuky venezuelskej ťažkej ropy typu Merey s diskontom 6–7,50 USD k cene Brent nevyvolali výraznejší dopyt, čo viedlo k zníženiu cenových očakávaní zo strany predajcov. Situácia sa však mení, keď sa do hry zapájajú hlavní hráči v rafinérskom sektore.
Pred zavedením sankcií v roku 2019 USA pravidelne dovážali až 800 000 barelov venezuelskej ropy denne. Nová dohoda tak môže obnoviť tok tejto ťažkej ropy do rafinérií na pobreží Mexického zálivu, ktoré sú technologicky prispôsobené práve na jej spracovanie.
Tento krok prichádza v čase, keď sa USA snažia uvoľniť napätie na globálnom trhu s ropou, a zároveň si ponechať strategickú kontrolu nad venezuelskými príjmami z ropy ako nástroj geopolitického vplyvu.
Graf VLO.US (D1)
Akcie spoločnosti Valero Energy sa aktuálne obchodujú na úrovni 188,01 USD. Cena sa stabilne drží nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 (174,10 USD) aj SMA 100 (169,41 USD), čo naznačuje silné nákupné momentum. RSI sa nachádza na hodnote 60,5, teda v neutrálnom pásme, ale s potenciálom na ďalší rast bez rizika prekúpenia. Z technického hľadiska je dôležité sledovať, či sa akcii podarí udržať nad úrovňou 185 USD.
Zdroj: xStation5
Graf PSX.US (D1)
Akcie spoločnosti Phillips 66 aktuálne testujú rezistenciu na úrovni 141,58 USD. Po predchádzajúcom poklese sa cena zotavila a teraz sa opäť pohybuje nad EMA 50 (136,06 USD) aj SMA 100 (134,85 USD), čo naznačuje návrat pozitívneho sentimentu. RSI sa nachádza na hodnote 56,3, teda v mierne býčej zóne, a MACD vykazuje pokračujúci rast so zeleným histogramom, čo podporuje scenár ďalšieho posilnenia ceny. Prerazenie nad úroveň 142 USD by mohlo otvoriť cestu k vyšším úrovniam, konkrétne k maximám z konca novembra v pásme 145–147 USD. Naopak, najbližšia podpora sa nachádza v oblasti 136–134 USD, kde by prípadný návrat mohol ponúknuť nové nákupné príležitosti v rámci býčieho trendu.
Zdroj: xStation5
