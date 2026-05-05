Nečakaní príjemcovia AI boomu: Caterpillar

Známy americký výrobca stavebných a ťažobných strojov Caterpillar zverejnil ďalšiu sadu mimoriadne silných kvartálnych výsledkov. Valuácie držia tempo: akcie od začiatku roka rastú o viac než 50 %, pričom samotný posledný mesiac priniesol zisky nad 30 %.
Finančné ukazovatele
- Spoločnosť vykázala rast tržieb o 22 % na 17,4 miliardy USD.
- Segment Energy & Transportation vzrástol medziročne o viac než 30 %, zatiaľ čo segmenty Construction Industries a Resource Industries vzrástli medziročne o 39 %, respektíve 35 %.
- Objem nevybavených objednávok vzrástol na 62,7 miliardy USD.
Analytici aj zástupcovia spoločnosti poukazujú na kľúčovú úlohu masívneho budovania výpočtovej infraštruktúry potrebnej na podporu AI modelov. Spoločnosť sa fakticky stala nepostrádateľnou pre expanziu tohto sektora.
- To je viditeľné nielen na ziskovosti, ale aj na trhových očakávaniach ohľadom budúcich výsledkov spoločnosti.
- Do konca roka 2030 sa očakáva, že samotný segment Energy & Transportation dosiahne tržby vo výške 59,1 miliardy USD. Odhady EPS vo výške 47 USD za rovnaké obdobie implikujú rast zisku o takmer 20 % ročne.
- To všetko spoločnosti umožnilo vracať investorom rekordný objem ziskov. Caterpillar sa nedávno zaviazal k rekordnému programu spätného odkupu akcií v objeme 5 miliárd USD.
Za zmienku tiež stojí, že podľa dát Bloombergu spoločnosť stále nedokončila nákupy v objeme približne 20 miliárd USD oznámené pre rok 2024.
Má spoločnosť iba dôvody na ďalší rast? To závisí.
Predovšetkým je súčasný sentiment voči akcii do veľkej miery založený na predpoklade, že tempo budovania AI infraštruktúry — a všetkých súvisiacich aktív — zostane minimálne na súčasnej úrovni. To je veľmi optimistický predpoklad.
AI nie je jediným štrukturálnym trendom podporujúcim valuáciu spoločnosti. Za zmienku stojí, že svet môže vstupovať do ďalšieho viacročného cyklu urbanizácie a vyšších investícií do ťažby. Tieto trendy by mali byť výrazne stabilnejšie než investície spojené s AI, zároveň však budú viac rozložené v čase a s najväčšou pravdepodobnosťou menej akretívne pre marže.
Keď už je reč o maržiach: hoci výhlaď zostáva optimistický, posledné trendy nie sú také priaznivé.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Otázka expanzie marží zostáva diskutabilná v prostredí rastúcich nákladov na prácu, suroviny a energie — teda faktorov, ktoré sú pre de facto priemyselné spoločnosti, ako je Caterpillar, kľúčové. To dopadá aj na zákazníkov spoločnosti.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Z pohľadu násobkov začína spoločnosť vysielať aj varovné signály. Nárasty naprieč širokou škálou valuačných ukazovateľov dosahujú 50 %.
CAT.US (D1)
Uptrend zostáva od začiatku roka 2025 mimoriadne dynamický a aktuálne neexistujú žiadne technické signály, ktoré by naznačovali spomalenie býčieho trendu. Zdroj: xStation5.
